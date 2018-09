Esther Bünzli wird vermisst

Zulezt gesehen wurde Esther Bünzli am 11. September gegen 22 Uhr in Winterthur. Die 52-Jährige ist 170 Zentimter gross und von normaler Statur. Sie hat graue Haare und blaugraue Augen. Was sie für eine Kleidung trägt, ist gemäss einer Mitteilung Kantonspolizei Zürich nicht bekannt. Sie ist zu Fuss unterwegs.

Die Polizei bittet um schonendes Anhalten.

Kontaktaufnahme mit Polizei

Personen, die Angaben über den Verbleib der Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen (Tel. 044 247 22 11)