Mit Tempo 79 innerorts geblitzt

Am Dienstag, 11. September, führte die Kommunalpolizei Region Pfäffikon auf der Madetswilerstrasse in Russikon zwischen 7 und 9 Uhr, eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Gemessen wurde der Verkehr auf der Höhe des Fussgängerstreifens beim Mehrzweckgebäude in beide Fahrtrichtungen, wo die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 50 Kilometer pro Stunde beträgt.

In diesem Zeitraum passierten 860 Fahrzeuge die Messstelle, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. 23 Fahrzeuge wurden geblitzt, da sie zu schnell unterwegs waren. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 79 Kilometer pro Stunde.

Die Madetswilerstrasse gilt bei Anwohnern als neuralgischer Punkt in der Gemeinde Russikon. Hier werde regelmässig gerast, heisst es (wir berichteten).