Holzstuhl auf fahrendes Taxi geschleudert

Ein Taxifahrer alarmierte die Stadtpolizei Winterthur am frühen Samstagmorgen. Er berichtete von einem Mann, der an der Technikumstrasse einen Stuhl gegen sein Auto geworfen habe, heisst es in der Mitteilung der Stadtpolizei vom Montag.

Die Polizei traf vor Ort auf den 48-jährigen Taxifahrer aus dem Irak und einen 22-jährigen Eritreer, der vom Taxifahrer beschuldigt wird, den Stuhl geworfen zu haben. Dieser wurde von der Polizei befragt. Er bestreitet die Tat und gab an spazieren gewesen zu sein.

Laut ersten Ermittlungen wurde kurz vor 3 Uhr auf der Höhe der Liegenschaft Technikumstrasse 68 ein Holzstuhl gegen das fahrende Auto geworfen. Der Sachschaden beträgt laut Mitteilung 2000 Franken.