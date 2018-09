Lieferwagen kracht in Winterthur in einen Kreisel

Um etwa 3.15 Uhr krachte ein Lieferwagen in Winterthur-Seen in einen Kreisel. Gemäss ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei Winterthur fuhr ein 23-jähriger Schweizer mit seinem Wagen an der Kreuzung von Etzberg- und Grüzefeldstrasse in den Kreisel und prallte gegen die Stützmauer.

Der Fahrer verletzte sich dabei mittelschwer und musste von der Sanität zur stationären Behandlung ins Spital gebracht werden. Zwecks Spurensicherung wurde der Unfallfotodienst der Kantonspolizei Zürich aufgeboten. Auch die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur war vor Ort, da Öl aus dem Unfallfahrzeug auslief. Der verursachte Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.