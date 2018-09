Mit Messer gedroht – zwei Männer verhaftet

Kurz vor Mitternacht ging bei der Winterthurer Stadtpolizei die Meldung ein, dass auf einem Spielplatz an der Kanzleistrasse am Rande der Seemer Dorfet ein Mann mit einem Messer herumrenne. Die ausgerückten Polizisten trafen gemäss einer Mitteilung tatsächlich auf einen Mann, der ein grösseres Messer in der Hand hielt.

Der Mann, ein 36-jähriger Türke, konnte überwältigt und festgenommen werden. Ebenso sein Komplize, ein 37-jähriger Italiener. Letzterer trug bei der Verhaftung über 10 Gramm Kokain und eine kleine Menge Marihuana auf sich.

Kantonspolizei übernimmt



Im Rahmen der ersten Abklärungen gaben mehrere Personen vor Ort an, dass sie von den beiden mit dem Messer bedroht worden seien. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden durch die Kantonspolizei Zürich geführt.

Die Bildstrecke zur Seemer Dorfet: