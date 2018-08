Schalchenstrasse bleibt noch länger gesperrt

Wegen der Witterungsverhältnisse muss das kantonale Tiefbauamt die Vollsperrung der Schalchenstrasse in Wila verlängern. Statt wie geplant heute Freitag um 18 Uhr, endet die Vollsperrung des Abschnitts zwischen den Einmündungen Gassackerstrasse und Katzenbachstrasse erst am Dienstag um 7 Uhr. Bis dann ist die Zufahrt zu den betroffenen Liegenschaften nicht möglich, wie die Baudirektion in einer Mitteilung schreibt.

Danach beginnt die zweite Bauetappe, die den Abschnitt zwischen den Einmündungen Gassackerstrasse und Hofstettenstrasse betrifft. Bei dieser Etappe, die voraussichtlich bis 4. November dauert, wird der Verkehr mit einer Lichtsignalanlage durch die Baustelle geführt. Während den Bauarbeiten entstehen für den Anwohnerverkehr temporäre Einschränkungen und Behinderungen, die Erreichbarkeit der betroffenen Liegenschaften sei aber gewährleistet.

Das Verkehrsregime während der zweiten Bauetappe. (Grafik: PD)

Für die abschliessenden Belagsarbeiten muss der betroffene Abschnitt komplett für den Verkehr gesperrt werden. Die Vollsperrung beginnt am Montag, 5. November, um 7 Uhr und dauert bis Freitag, 9. November, um ca. 18 Uhr. Die Zufahrt mit Fahrzeugen zu den betroffenen Liegenschaften ist in diesem Zeitraum nicht möglich.

Den betroffenen Anwohnern werden gemäss Baudirektion Ersatzparkplätze an der Schalchenstrasse zur Verfügung stehen. Der Durchgangsverkehr wird in beide Richtungen grossräumig über Turbenthal–Wildberg–Ehrikon–Schalchen–Hofstetten umgeleitet.

Da Belagsarbeiten trockene Witterung erfordern, werden die Arbeiten bei nassem Wetter um eine Woche verschoben.

Die Umleitung während der Vollsperrung erfolgt sehr grossräumig. (Grafik: PD)

Zwei Bushaltestellen nicht bedient

Die Buslinie 833 verkehrt abgesehen der Zeiten während der Vollsperrung normal, wobei die Haltestelle «Zentrum» beidseitig an die Tösstalstrasse verschoben wird. Während den Vollsperrungen wendet die Linie bereits in Schalchen, die Bushaltestellen Zentrum und

Geissackerstrasse werden nicht bedient.

Die Rad-/Fusswegverbindungen werden auf der Schalchenstrasse grundsätzlich weiterhin aufrechterhalten. Während den Vollsperrungen der Strasse werden für Velofahrer und Fussgänger temporäre Umleitungen signalisiert. Bei Fragen und Anliegen steht Bauleiter Benjamin Schäke vom Ingenieurbüro Eichenberger AG unter der Telefonnummer 041 244 82 78 zur Verfügung.