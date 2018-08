Motorradfahrer im Kreisverkehr in Dübendorf verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr zog sich am Dienstagvormittag in Dübendorf ein Motorradfahrer Verletzungen zu.Der 60-jähriger Mann fuhr kurz nach 10 Uhr mit seinem Motorrad von der Wangenstrasse in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte nach links Richtung Dübendorf zu fahren. Gleichzeitig näherte sich auf der Überlandstrasse von Zürich her ein Autofahrer und fuhr ebenfalls in den Kreisel.

Um eine Kollision zu verhindern, musste der Zweiradfahrer eine Vollbremsung ausführen. Dabei kam er zu Fall, zog sich Oberkörperverletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Der Personenwagenlenker entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Motorradfahrer zu kümmern oder seine Angaben zu hinterlassen.

Die Kantonspolizei sucht nun Personen, die Angaben zum unbekannten Lenker eines grauen Personenwagens machen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.