Lieferwagen in Näniker Unterführung steckengeblieben

Am Montagabend kurz vor 20 Uhr ist in Nänikon ein Lieferwagen in der Bahnhofsunterführung steckengeblieben. Dies vermeldet die Stadtpolizei Uster über Facebook. Der Lenker des Lieferwagens habe sich gemäss eigenen Angaben nur auf sein Navigationsgerät konzentriert, welches ihm angab, beim Bahnhof Nänikon durch die Bahnunterführung durchzufahren.

Der Lenker versuchte daraufhin durch Luft ablassen bei sämtlichen Pneus, um sich aus dieser misslichen Lage befreien zu können, schreibt die Stadtpolizei weiter. Am Ende musste ihn die Feuerwehr Uster mit schwerem Geräte aus der Bahnunterführung hervorziehen.