Rollstuhl-Fahrerin nach Kollision mit Auto verstorben

Kurz nach 12.30 Uhr am Samstagnachmittag fuhr in Fehraltorf eine 29-jährige Frau mit ihrem Personenwagen auf der Allmendstrasse Richtung Zentrum. Wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilt, kam es dann auf Höhe der Bushaltestelle «Undermüli», aus noch ungeklärten Gründen, zu einer Kollision mit einer 69-jährigen Elektro-Rollstuhl-Fahrerin.

Im Spital verstorben

Die Rollstuhl-Fahrerin stürzte durch den Aufprall zu Boden, verletzte sich und musste mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren werden. Dort verstarb die Frau einige Stunden später.

Die Unfallursache ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.