Lenker stirbt nach Verkehrsunfall

Kurz vor 10 Uhr fuhr am Samstagmorgen ein 77-jähriger Mann in Winterthur durch die Frauenfelderstrasse Richtung stadtauswärts. Kurz vor dem Bahnhof Oberwinterthur fuhr er zuerst auf ein vor im fahrendes Auto auf, schob es zur Seite und geriet dann auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision mit einem stadteinwärts fahrenden Fahrzeug kam. Wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt, bargen die ausgerückten Rettungskräfte den nicht ansprechbaren Unfallverursacher aus dem Auto, betreuten ihn notfallmedizinisch und brachten ihn ins Spital, wo er wenig später starb.

Medizinisches Problem könnte Unfallursache sein

Die Unfallbeteiligten in den anderen Fahrzeugen, drei Frauen im Alter von 20, 22 und 45 Jahren mussten mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. Gemäss ersten polizeilichen Erkenntnissen könnte ein medizinisches Problem des Unfallverursachers zur Kollision geführt haben.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Frauenfelderstrasse in beiden Richtungen gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen im öffentlichen und privaten Verkehr führte. Neben der Stadtpolizei standen Schutz & Intervention Winterthur, der Rettungsdienst Winterthur und der Unfallfotodienst der Kantonspolizei im Einsatz. (Patrizia Legnini)