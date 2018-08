Zu wenig Abstand und Schikanestopp: Töff prallt in Autoheck

Wie die Stadtpolizei Uster am Dienstagabend mitteilt, fuhren am Montagmittag um zirka 13.40 Uhr ein Personenwagen und ein Motorrad hintereinander durch die Pfäffikerstrasse Richtung Wermatswil. Aufgrund nicht eindeutig geklärter Ursachen prallte das Motorrad in das Heck des Personenwagens, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand.

Schikanestopp als Ursache?

Als Unfallursachen stehen ein ungenügender Abstand zum Vorausfahrenden und ein Schikanestopp im Raum. Die Aussagen der beiden Beteiligten widersprechen sich.

Die Stadtpolizei klärt nun in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft den Sachverhalt ab. In diesem Zusammenhang sucht die Stadtpolizei Uster Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten, sich mit der Stadtpolizei Uster, Tel. 044 944 76 66, in Verbindung zu setzen.