Velofahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Am vergangenen Samstagvormittag ist es auf der Unteren Bahnhofstrasse in Rapperswil-Jona zu einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Auto gekommen. Dabei wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt, wie die Medienstelle der St. Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Der 43-jährige Radfahrer sei um 10.55 Uhr mit seinem Rennvelo unterwegs in Richtung Jona gewesen. Beim Überqueren des Kreuzungsbereichs am Bahnhofplatz sei der 43-Jährige mit seinem Gefährt frontal gegen die rechte Seite eines Autos geprallt und stürzte in der Folge zu Boden. Der Radfahrer musste mit der Regio 144 ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von über zehntausend Franken. Die Unfallursache wird durch Spezialisten der Kantonspolizei St. Gallen abgeklärt.