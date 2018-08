Rohrbruch wegen Korrosion

In der Nacht auf Montag um etwa zwei Uhr ereignete sich in der Zürcherstrasse beim Neuwiesenzentrum in Winterthur ein Wasserleitungsbruch. Die Versorgung der betroffenen Nutzenden im Zentrum konnte gemäss Mitteilung der Stadtwerke Winterthur mittlerweile wiederhergestellt werden.

Ursache für den Bruch der Wasserleitung, die aus dem Jahr 1983 stammt, ist Korrosion. Die Busspur auf der Zürcherstrasse stadteinwärts wird bis morgen Dienstagabend gesperrt sein, die Busse werden auf die Autospur umgeleitet.