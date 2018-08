Ölspur auf Spitalstrasse gelegt

Am Sonntagabend standen sie plötzlich da: Faltsignale mit der Aufschrift «Öl» auf der Spitalstrasse in Rüti. Ein Motorrad hatte das Öl verloren, allerdings nicht am Sonntag, sondern bereits ein paar Tage zuvor.

«Der Fahrer brachte das Motorrad in den Service. Auf dem Weg zurück muss der Stutzen zum Öltank abgefallen sein», sagt Markus Bisig, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Rüti. Die Menge des verlorenen Öls sei aber sehr gering gewesen.

Immer wieder Öl auf Rütis Strassen

Als die Feuerwehr auf die Spur aufmerksam gemacht wurde, war sie darum bereits eingetrocknet. «Ölbinder hätte zu diesem Zeitpunkt nichts mehr gebracht», so Bisig.

Die Ölspur auf der Spitalstrasse ist der jüngste Vorfall dieser Art. Bereits im März 2018 wurden in zwei unabhängigen Zwischenfällen einmal Öl und einmal Diesel über die Strassen der Gemeinde verteilt. Ein weiterer Vorfall ereignete sich im Juli 2017.