Rumäne donnert in Rütner Polizeiauto

Ungewöhnlich laut, stark abgedunkelte Scheiben und allgemein ein desolater Eindruck: So beschreibt die Kommunalpolizei Rüti einen rumänischen Personenwagen, der ihr am Dienstag kurz vor Mittag beim Bahnhof Rüti auffällt. Klar: Die Polizisten beschliessen, das Fahrzeug zu kontrollieren.

Was jetzt passiert, klingt wie in einer Komödie: Während die Polizisten das Auto anhalten wollen, fährt dieses direkt ins Polizeifahrzeug. Die Polizisten trauen ihren Augen nicht: Sachschaden an beiden Autos, wobei das der Polizei wohl mehr wehtut als dem rumänischen Lenker. Denn der desolate Zustand des Wagens erweist sich als buchstäblich. Ins Polizeiauto kracht der Wagen deshalb, weil die Bremsen defekt sind - «praktisch ohne Wirkung», wie die Polizei schreibt.

Jetzt spricht der Polizeichef

«So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt der Rütner Polizeichef Beat Möckli zum Zustand des Autos. Die gravierendsten Mängel, mit der die Polizei normalerweise zu tun habe, seien bis aufs Gewebe abgefahrene Reifen oder nicht zulässige technische Fahrzeugumbauten.

«Dass aber eine Bremsanlage derart ohne Funktion ist, ist erschreckend», so der Polizeichef. Es sei ein Wunder, dass während der gesamten Reise durch drei Länder nichts weiter passiert sei. Der Rumäne kam von seinem Heimatsland via Österreich in die Schweiz. «Eine Vollbremsung war mit diesem Fahrzeug unmöglich, was auch eine grosse Gefahr für dritte Verkehrsteilnehmer darstellte», so Möckli. Der Auffahrunfall der Rumänen auf das Polizeiauto unterstreicht diese Einschätzung eindrucksvoll.

Die Bremsen erweisen sich dabei längst nicht als einziger Mangel am Wagen. Laut Kommunalpolizei verfügt das Fahrzeug über eine unzulässige Xenonbeleuchtung, der Katalysator und die restlichen Schalldämpfer fehlen zudem gänzlich.

Bis auf Weiteres zu Fuss unterwegs

Der Sachschaden durch den Unfall belaufe sich auf einige Tausend Franken, heisst es bei der Polizei weiter, verletzt worden sei aber glücklicherweise niemand. «Das rumänische Fahrzeug wurde sichergestellt, nun wird die Staatsanwaltschaft über die Sache befinden», sagt Polizeichef Möckli.

Neben dem entstandenen Sachschaden müssten die Unfallverursacher zudem mit «mehreren Hundert Franken» Busse rechnen. Bis sie ihr Fahrzeug in strassenverkehrstauglichen Zustand versetzt haben, sind die Rumänen nun also zu Fuss unterwegs