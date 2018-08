Mann nach Schlägerei an Tankstelle verhaftet

In der Nacht vom vergangenen Donnerstag, kurz vor Mitternacht, gingen bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur mehrere Anrufe ein, dass an einer Tankstelle an der Zürcherstrasse eine Schlägerei im Gang sei. Sofort rückten mehrere Patrouillen an die Örtlichkeit aus, wo sie auf zwei Schweizer, 26 und 34 Jahre alt, sowie deren Kontrahenten, einen 21-jährigen Brasilianer und eine 30-jährige Brasilianerin, trafen.



Nachdem die Polizisten die Auseinandersetzung beenden konnten, stellte sich im Verlauf der ersten Ermittlungen heraus, dass der ältere Schweizer und der Brasilianer sich mit Faustschlägen eingedeckt hatten. Worauf die beiden anderen gemäss Mitteilung Involvierten eingriffen.

Handy gegen Schaufenster geworfen

Ein Angestellter der Tankstelle und ein Kunde, die offenbar zu schlichten versuchten, wurden in der Folge ebenfalls tätlich angegangen. Im Zuge der Raufereien zogen sich mehrere Personen leichte Verletzungen zu; zwei Personenwagen, darunter derjenige des 34-Jährigen, wurden beschädigt. Zudem behändigte einer der Beteiligten das Handy eines Gegners und warf dieses gegen eine Schaufensterscheibe der Tankstelle, die deswegen zerbarst.



Sämtliche involvierte Personen wurden zur Befragung auf die Wache gebracht, wie die Polizei mitteilt. Der Brasilianer, der über keinen festen Wohnsitz in der Schweiz verfügt, wurde vorübergehend in Haft genommen.