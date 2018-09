«Es ist kein Hokuspokus»

Was an Susanne Keller als erstes auffällt, sind ihr kurzen blonden Haare und ihre positive Ausstrahlung. Die Frage, ob sie fürs Foto lächeln soll, erübrigt sich. «Ich kann gar nicht anders», sagt sie. Das 50-jährige Energiebündel lebt und arbeitet in Uster als Hypnosetherapeutin und ist auf Geburtshypnose spezialisiert. «Ich finde es eine wunderbar positive und sinnvolle Arbeit.» Bevor sie zu dieser Tätigkeit kam, machte ihr Leben jedoch einige Umwege.