«Der Ustermer Stadtpark verkommt zur Müllhalde»

Alte Chipstüten, Getränkedosen und Taschentücher liegen vor der Parkbank herum. Die Wiese daneben: Übersät mit Zigarettenstummeln. Irene Debrunner ist ange­widert. «Der Stadtpark verkommt immer mehr zu einer Müllhalde.» Doch nicht nur der Park: In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Uster wenn» werden oft Bilder von Müllbergen in der Natur geteilt. Das rücksichtslose Verhalten stösst bei der Gruppe auf Unverständnis.

Irene Debrunner

Ungerecht für Hundehalter

Irene Debrunner findet den Zustand nicht nur unschön, sondern auch nicht gerecht. «Wenn mein Hund ein Häufchen macht, muss ich das ja auch wegmachen», sagt sie. Doch wenn jemand seinen Müll auf die Wiese werfe, bekomme er keine Strafe. Dabei gibt es gemäss Polizeiverordnung eine Busse für Littering. Debrunner findet, die Polizei müsste Läufer in Zivil losschicken, die das Durchsetzen der Bussenregelung sicherstellten.

Littering im Ustermer Stadtpark

«Es gibt bereits solche Patrouillen, die in der Stadt unterwegs sind», sagt Christian Goetz von der Stadtpolizei. Im letzten Jahr hätten sie für Littering 37 Bussen aus­gestellt. Eine solche koste den Gebüssten jeweils 50 Franken. Gegen geringes Entgeld säubern auch Arbeitslose oder Asylsuchende bereits öffentliche Orte in Uster.

Irene Debrunner findet dies eine gute Idee, man sollte noch mehr solche Gruppen losschicken. Die Stadt sei hierfür grundsätzlich offen. Solche Engagements müssten jedoch über ein bestehendes Angebot wie etwa das des Vereins «also!» erfolgen, sagt Sarina Laustela vom Departement Abfall und Umwelt.

Littering hat abgenommen

Fredi Bibermann, Vorsitzender der Interessengruppe Stadtpark, versteht, dass sich viele an dem Abfall stören. «Trotzdem sind wir im allgemeinen zufrieden, denn das Littering im Stadtpark hat tendenziell abgenommen.

Am liebsten wäre es Debrunner, wenn das Littering gar nicht erst passiere. «Warum nehmen die Leute nicht einen Plastiksack mit, wenn sie an den Stadtparkweiher gehen, um nachher ihren Abfall wieder mitzunehmen?»

Kein Bewusstsein für Müll mehr

Für sie gehöre das zum gesunden Menschenverstand. «Die Leute haben ihr Bewusstsein für den Abfall verloren», sagt sie. Dies mache sie traurig, sagt Debrunner. Die Zigarettenstummel, die überall herumlägen, seien jedoch nicht nur eklig, sondern auch gefährlich. «Wenn ein zweijähriges Kind ei­nen solchen Stummel isst, kann es sterben», sagt Debrunner. Sie sieht hier jedoch auch die Zigaretten­firmen in der Pflicht. «Warum verteilen die nicht mobile Aschenbecher, wie sie beispielweise in Japan genutzt werden?» Der Schweizer Zigarettenhersteller Philip Morris sagt, die Firma sei sich der Littering-Problematik durchaus bewusst. Auch hätten sie bereits mobile Aschenbecher an Raucher verteilt und auf Zigarettenpackungen den Spruch «Keep Switzerland beautiful» gedruckt. Schliesslich sei die Verantwortung aber beim Konsumenten. Doch an die glaubt Irene Debrunner langsam nicht mehr.