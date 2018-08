Spuren der Teppichtoten führen nach Russikon

Verzweifelt meldete sich die Familie von Isabella T.* im November 2017 bei den Medien: Die 20-Jährige sei nach einer Partynacht in Zürich nicht nach Hause gekommen. Fast drei Monate danach kam die traurige Gewissheit. Isabella wird in Zezikon TG in einen grünen Teppich eingewickelt in einem Waldstück gefunden (siehe Box).