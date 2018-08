Russiker nehmen BZO-Revision unter die Lupe

Bei der Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) geht es um nichts weniger als die Zukunft Russikons. Entsprechend gross war am Montagabend das Interesse der Russiker an der Infoveranstaltung im Riedhus. Fast 200 Personen folgten der Einladung des Gemeinderats. «Das sind mehr als bei den meisten Gemeindeversammlungen», sagt Gemeindeschreiber Marc Syfrig. Die Russiker BZO wurde zuletzt 1995 überarbeitet. Eine Revision ist überfällig. Der nun vorliegende Entwurf entstand in Zusammenarbeit mit der Planungsfirma Suter von Känel Wild AG.