Sowjetische Panzer im Pfäffiker Untergrund

«Der Moment, der unser aller Leben verändert hat» ist am 21. August 50 Jahre her. Alice Krause war ein Mädchen von 13 Jahren, als in der Nacht auf den 21. August 1968 die Panzer des «Warschauer Pakt» in ihre Heimat Tschechien einrollten – und gewaltsam beendeten, was man im Westen als «Prager Frühling» kennt: Den Versuch, dem Kommunismus mehr Demokratie und Liberalismus zu geben, dem Sozialismus «ein menschliches Antlitz» zu verschaffen.