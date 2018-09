Der Gemeinderat will das Ärztehaus selber bauen

«Eine Arztpraxis in Hittnau zu wissen, hebt den Standortvorteil markant», sagte Gemeinderat und Hochbauvorstand Carlo Hächler (FDP) im Rahmen einer Informationsveranstaltung, zu der die Gemeinde am Montagabend geladen hatte. Es ging um das von der Gemeinde geplante Ärztehaus, das auf gemeindeeigenem Land in der Huswis entstehen soll (wir berichteten).