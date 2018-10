Bilderbuch-Notlandung bringt 200 Franken Preisgeld

Die Wahl zum Leserreporter der letzten drei Monate ist gefallen. Die wichtigste Geschichte war für die Leser die Notlandung auf dem Flugplatz Dübendorf am 17. August.

Not- statt Bruchlandung: Das Propellerflugzeug mit elf Fallschirmspringern an Bord hatte beim Start in Beromünster LU ein Fahrwerk verloren, trotzdem konnte der Pilot sicher in Dübendorf landen. Eine Anwohnerin hielt die Landung im Video fest und erhält dafür nicht nur 27 Leserstimmen sondern auch ein Preisgeld von 200 Franken.