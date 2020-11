Der grosse Züriost-Adventskalender 2020

Vom Glattal bis zum Bachtel säumen Lichterketten und leuchtende Sterne die Strassen der Region. Höchste Zeit, dass unsere Leserinnen und Leser die Türchen des grossen Züriost-Adventskalenders öffnen.



Ab Dienstag, 1. Dezember, verlosen wir zusammen mit unseren Partnern jeden Tag eine neue Überraschung. Jede Verlosung dauert immer nur einen Tag. Machen Sie mit und lassen Sie sich die Adventszeit mit einem der tollen Preise verschönern. Viel Glück!



Mitmachen ist ganz einfach: Öffnen Sie das jeweilige Türchen und beantworten Sie die Tagesfrage. Die Teilnahme erfolgt anschliessend über das Kontaktformular. Liken Sie Züriost auf Facebook oder folgen Sie uns auf Twitter oder Instagram, um kein Türchen zu verpassen.

Der Züriost-Adventskalender wird ab 1. Dezember 2020 auf dieser Seite verfügbar sein.



Züriost dankt all seinen Partnern in der Region, die sich mit grosszügigen Preisen am Adventskalender beteiligen.



Hinweis:

Sollten Sie die Türchen im Adventskalender nicht öffnen können, überprüfen Sie, ob Sie die aktuellste Version Ihres Browsers verwenden oder versuchen Sie es mit einem anderen Browser oder unserer Züriost-App.

Hinter den Türchen werden lediglich die Tagespreise angezeigt. Die Funktionalität des Türchen-Adventskalenders hat keinen Einfluss auf Ihre Teilnahme- und Gewinnmöglichkeit.



Teilnahmebedingungen Adventskalender