Peter Organ – der «Tausendsassa» live zu Gast

Hauptberuflich Zahnarzt, Nebenberuflich Schauspieler, Filmproduzent und Autor. Peter Organ ist ein Tausendsassa sondergleichen. Dies bewies er 2017 mit seinem Erstlingswerk: «Hunger – die Bestie in mir» und Rollen in mehreren Hollywood-Streifen. Am 4. März ist er live im Lunch-Talk zu Gast.