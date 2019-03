Heiri Müller, Ex-Tagesschau Moderator und Musiker live zu Gast.

Er arbeitete zunächst als Journalist und Fotograf, anschliessend als Dozent für Staats- und Verfassungsrecht an der Universität Maiduguri in Nigeria, wo er auch seine spätere Frau, die US-Nigerianerin Ruth Balami kennenlernte.

Heinrich Müller, bekannt vor allem auch als langjähriger Tagesschau-Moderator von Fernsehen SRF, wohnt in Usters Nachbargemeinde Maur. Seine letzte Tagesschau moderierte er am 15. Juni 2007 auf SF 1. In einem Interview kündigte er an, sich in Zukunft vermehrt der Musik zu widmen.

Seit 2002 schreibt er Lieder, die er auf mehreren Alben veröffentlichte.

Quelle: wikipedia.org, zueriost.ch

