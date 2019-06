Fotogalerie Gwerbmäss Hinwil

Der Gewerbeverein Hinwil feiert im 2019 sein 100-jähriges Bestehen an der Gwerbmäss Hinwil. Dies haben die Zürcher Oberland Medien zum Anlass genommen, an Ihrem Stand die letzten 100 Jahre Revue passieren zu lassen. In der Fotobox konnten die Besucher Ihre eigene Geschichte festhalten. Alle Fotos finden Sie in den untenstehenden Links.