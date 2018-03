Ab Gründonnerstag bis Ostermontag ist das ZVV-Nachtnetz in Betrieb. (Archivbild: Christian Merz)

Über die Ostertage verkehren sämtliche Nacht-S-Bahnen und -busse gemäss dem regulären Nachtnetzfahrplan, wie der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) in einer Mitteilung schreibt. Die Verbindungen können online unter www.zvv.ch oder über die ZVV-Fahrplan-App eingesehen werden. Für weitere Auskünfte und Fragen steht das Kundencenter ZVV-Contact unter der Telefonnummer 0848 988 988 zur Verfügung.

Nachtzuschlag nicht vergessen

Wer das Nachtnetz nutzt, muss neben dem regulären Ticket einen Nachtzuschlag von fünf Franken lösen. Mit der ZVV-Ticket-App ist der Kauf schnell, flexibel und rechtzeitig vor dem Einsteigen möglich. Die App ist kostenlos für iPhones und Android-Smartphones erhältlich. Daneben kann der Nachtzuschlag weiterhin auch am Ticketautomaten oder per SMS («NZ» an die Nummer 988) bezogen werden.

Jugendliche und Studierende mit einem ZKB youngworld Paket lösen anstelle des Nachtzuschlags den kostenlosen «ZKB Nachtschwärmer». Dieser kann über die App «eBanking Mobile» der Zürcher Kantonalbank oder per SMS («ZKBNZ» an die Zielnummer 988) gelöst werden. Das ZVV-Nachtnetz wird seit Beginn von der Zürcher Kantonalbank unterstützt.