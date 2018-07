Musikalbum-Tipp

Buddy Guy - The Blues Is Alive And Well (RCA/Silvertone)

Wer, wenn nicht eine Legende selbst, würde es schaffen, Ikonen der Musik für ein Album um sich zu scharen? Im Juni veröffentlichte Blueslegende Buddy Guy sein aktuelles Album «The Blues Is Alive And Well», und er konnte niemand geringeres als Mick Jagger und Keith Richards der Rolling Stones als musikalische Gäste dafür gewinnen. Damit aber nicht genug, geben sich noch Jeff Beck sowie James Bay auf dem Werk die Ehre. Buddy Guy gilt als einer der prominentesten Vertreter des Chicago Blues, seine erste Plattenaufnahme stammt aus dem Jahr 1955. 1960 landete er beim Chicagoer Chess-Label und prägte dort Jahrzehntelang zusammen mit anderen Bluesgrössen wie Muddy Waters, Willie Dixon oder John Lee Hooker das Image dieses legendären und stilbildenden Labels. Nach einer kurzen Station auf dem Vanguard-Label ist Buddy Guy seit Anfang der 1990er Jahre beim RCA-Sublabel Silvertone unter Vertrag und veröffentlichte dort bislang rund zwanzig Alben. 2015 gewann der bald (30.7.) 82 Jahre junge Gitarrist und Sänger den Grammy für sein Lebenswerk, das fast sechzig Jahre Karriere und ungefähr gleich viele Alben umfasst.

«The Blues is Alive And Well» als CD, oder auf Vinyl bestellen

DVD-Tipp

Liebe auf den ersten Trick (Universum Film)

Als charmante Trickbetrügerin Annabel findet Veronica Ferres in dem 70-jährigen Millionär Reiner (Dieter Hallervorden) ihr bisher lukrativstes Opfer. Alles läuft wie am Schnürchen, bis der gut aussehende Hochstapler Tom (Steffen Groth) Annabels Pläne torpediert. So beginnt der Kampf um das grosse Geld, bei dem Gefühle eigentlich nichts zu suchen haben.

Das Leben könnte so schön sein: Weisser Sandstrand, die Sonne scheint über Kapstadt und Annabels (Veronica Ferres) Cocktail glitzert im Licht. In den vergangenen 20 Jahren hat die Trickbetrügerin schon viele Männer erfolgreich ausgebeutet, doch jetzt sinnt einer ihrer Verflossenen nach Rache. Der von Annabell ausgebeutete Lorenz droht sie auffliegen zu lassen, sollte sie ihm keine 300'000€ Schweigegeld zahlen. Annabel ist verzweifelt, denn selbst für die gewiefte Mittvierzigerin ist eine solche Summe eine Herausforderung. Deshalb sieht Annabel nur eine Möglichkeit. Sie muss den geizigen Millionär Reiner (Dieter Hallervorden) um den Finger wickeln. Mit Erfolg: Der Lottogewinner scheint ganz angetan von ihr - und macht Annabel direkt einen Antrag. Doch Tom (Steffen Groth), der neue Verlobte von Reiners Tochter Tiffany (Katharine Mehrling) und ebenfalls Trickbetrüger, hat mit Annabel noch eine persönliche Rechnung offen... Während sich die beiden Kontrahenten mehr und mehr in Lügen verstricken, lernen sie sich von einer ganz anderen Seite kennen - ausgerechnet kurz vor der anstehenden Doppelhochzeit ...

«Liebe auf den ersten Trick» auf DVD bestellen

Nostalgie-DVD-Tipp

Gold aus heisser Kehle (Alive!)

Deke Rivers liebt den Rock'n'Roll und zieht in seiner Freizeit mit seiner Band über die Dörfer. Als die Presseagentin Glenda ihm begegnet, erkennt sie Dekes Potential und nimmt ihn für die Band von Tex Warner unter Vertrag. Schon bald wird der Sänger zum Liebling der amerikanischen Teenager. Glenda beginnt sich für Deke zu interessieren, genau so wie Susan, die in Tex' Band singt ...

Elvis Presley in einem seiner besten Filme - zudem sein erster Farbfilm. Mit zahlreichen Hits wie u.a. «Loving You», «Got A Lot O' Livin' To Do», «Let's Have A Party», «Let Me Be Your Teddy Bear».







DVD «Gold aus heisser Kehle» bestellen - hier

Buch-Tipps

«Liebe heisst wollen (Autor: Holger Kuntze; Kösel Verlag)

Fast jedes Paar kommt einmal an den Punkt, an dem das Beglückende der Liebe nicht mehr präsent ist, häufiger Streit das Miteinander bestimmt und sich die Frage stellt: Bleiben oder gehen? Der Paartherapeut Holger Kuntze beschreibt einen Weg, um in einer solchen Situation wieder neu aufeinander zu zugehen. Er besteht darin, sich aus den gewohnten Bahnen des Denkens und Handelns zu befreien und innere Flexibilität zu entwickeln. Also automatisierte Reaktionen zu hinterfragen, offen und ohne Abwehr zuzuhören und sich neu für den anderen zu entscheiden. Ein kluges und ermutigendes Buch, das zeigt, warum es den perfekten Partner nicht gibt und wie wir trotzdem miteinander glücklich sein können.



Buch «Lieben heisst wollen» bestellen - hier