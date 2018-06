CD-Tipp

Glenn Frey - Above The Clouds: The Very Best Of (Geffen/Universal Music)

Er selbst wäre in diesem Jahr 70 geworden – doch sein Songwriting hat ihn schon vor Jahrzehnten unsterblich gemacht: Am 11. Mai 2018 sind gleich zwei Best-of-Formate released worden, die erstmals sämtliche Solo-Karrierehighlights von Eagles-Mitbegründer Glenn Frey vereinen. Parallel zum Greatest-Hits-Album «Above The Clouds: The Very Best Of Glenn Frey» (1 CD), das neben 14 Songs und einem Live-Medley mit neuen Linernotes von Ian McCann daherkommt, erscheint auch das exklusive und streng limitierte 4-Disc-Boxset «Above The Clouds: The Collection», das 3 CDs und eine Live-DVD beinhaltet. Abgerundet mit einem 20-seitigen Booklet, ist gerade die zusätzliche DVD als besonderes Highlight zu erwähnen – der rare Live-Mitschnitt aus dem Jahr 1992 zählt ohne Frage zu den bewegendsten Momenten in der knapp 50 Jahre umspannenden Karriere des US-Amerikaners.

«Above The Clouds: The Very Best Of» bestellen - hier; «Above The Clouds: The Collection» bestellen - hier

DVD-Tipps

Elvis Presley's in dreien seiner legendären Filme...

Frankie and Johnny (Koch Media)

Mehr Hüftschwünge als bei dieser spritzigen Riverboat-Shuffle mit dem King of Rock'n'Roll hat Mississippi nie gesehen! Elvis Presley und die bezaubernde Donna Douglas bringen als Frankie und Jonny den Mississippi zum Schäumen und werden dabei unterstützt von Harry Morgan und elf mitreissenden Presley-Songs. Elvis ist Johnny - ein Entertainer auf einem Ausflugsdampfer, dessen Leben sich nur um eines dreht: Roulette! Seine Bühnenpartnerin und Verlobte Frankie ist davon alles andere als begeistert, denn Johnny verspielt sein ganzes Geld. Doch eine Wahrsagerin verheisst dem Pechvogel Glück und zwar in Gestalt der rothaarigen Nellie Bly. Frankie beschliesst, dem untreuen Glücksritter eine Lektion zu erteilen - und lässt die Verlobung mit einem Knalleffekt platzen...

Unterhaltsame Komödie mit Elvis Presley - diesmal an Bord eines Luxusdampfers auf dem Mississippi und mit guter Musik.

DVD «Frankie and Johnny» bestellen - hier; auf Blu-ray bestellen - hier

Ein Sommer in Florida (Koch Media)

Beim mehr oder weniger illegalen Befahren eines neugebauten Küstenautobahnabschnittes in Florida geht Familie Kwimper der Sprit aus. Da gerade die offizielle Eröffnung durch den Gouverneur stattfinden soll, versucht der Beamte King sie zu vertreiben. Damit ist er bei Pop Kwimper aber an den Falschen geraten: Er beschliesst, sich mit Sohn Toby (Elvis Presley) und seinen vier Adoptivkindern eben hier am Strand anzusiedeln. Während die Behörden weiterhin versuchen sie zu vertreiben, wird das weibliche Geschlecht mehr und mehr auf den attraktiven Toby aufmerksam...

Unterhaltsame Komödie mit Elvis Presley in einer seiner beliebtesten Filme und grossartiger Musik.

DVD «Ein Sommer in Florida» bestellen - hier; auf Blu-ray bestellen - hier

Cowboy Melodie (Koch Media)

Lonnie Beale (Elvis Presley), ein singender Rodeoreiter, wird von der Besitzerin einer Schönheitsfarm als Mitarbeiter angestellt. Alle Damen im Hause sind sofort Feuer und Flamme für ihn, bis auf Pam (Jocelyn Lane), mit der er einfach nicht warm wird. Als aber Einbrecher ausgerechnet bei ihr einsteigen, kann Lonnie Pam retten. Die Einbrecher waren auf der Suche nach dem Brief ihres Grossvaters, in dem der das Versteck eines Schatzes beschreibt. Lonnie und Pam freunden sich an und machen sich gemeinsam auf die Suche nach dem verschollenen Erbe des Grossvaters.

Singender Rodeoreiter, Herzensbrecher, Lebensretter - Superstar Elvis Höchtsform!

DVD «Cowboy Melodie» bestellen - hier; Blu-ray bestellen - hier

Buch-Tipps

Den erst kürzlich im Mai verstorbenen Obdachlosenpfarrer Ernst Sieber möchten wir hier nochmals mit einem Audio-Buch-Tipp sowie einem Buch-Tipp in Erinnerung behalten.

Hilfe auf Augenhöhe - Das Werk von Pfarrer Ernst Sieber (Zytglogge Verlag; 1 Audio-CD, Lesung)

Konventionen interessierten Pfarrer Ernst Sieber wenig. «Nicht leere Worte, sondern konkrete Taten», so sein Credo. In den 1960er-Jahren als Obdachlosenpfarrer, dann als Drogenpfarrer am Zürcher Platzspitz und später als Nationalrat schweizweitbekannt geworden, ist er Inbegriff für uneigennützige Hilfe. Seine sozialen Einrichtungen wie der Pfuusbus oder Brothuuse sind bis heute ein wichtiger Teil der Zürcher Gassenarbeit. Langjährige Weggefährten und Personen, die mit und für Ernst Sieber gearbeitet haben, schildern Eindrücke: Die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch, die ehemaligen Stadträte Robert Neukomm und Monika Stocker, der Radio- und TV-Mann Markus Gilli, Altabt Martin Werlen, Altnationalrat Heiner Studer und viele andere.

«Hilfe auf Augenhöhe» als Audio-CD bestellen - hier

Der Pfarrer - Begegnungen mit Ernst Sieber (Zytglogge Verlag; Autor: Daniel J. Schüz)

«Die von den Menschen in seinem Umfeld gespiegelten Geschichten über Sieber zeigen einen charismatischen Pionier voller Tatendrang mit komödiantischem Talent und einem besonderen Flair für biblische Inszenierungen. Daniel J. Schüz lässt Leute zu Wort kommen, die die Wege des Pfarrers kreuzten. Am überraschendsten fällt das Urteil von Siebers hartnäckigstem Kritiker aus. Der Journalist René Staubli: » tox., NZZ

«Der Pfarrer - Begegnungen mit Ernst Sieber» bestellen - hier