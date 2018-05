DVD/Blu-ray-Tipps

Greatest Showman (Twentieth Century Fox Home Entertainment)

Greatest Showman ist ein kühnes, mitreissendes Filmereignis, das die Geburt des Showbusiness feiert und das wunderbare Staunen, das uns erfüllt, wenn Träume wahr werden. Inspiriert von P.T. Barnums Ambition und Phantasie erzählt Greatest Showman die Geschichte eines Visionärs, der aus dem Nichts kam und ein faszinierendes Universum erschuf, das zu einer weltweiten Sensation wurde. Regie-Neuentdeckung Michael Gracey hat diesen Film mit Herz, Talent und grossem Können inszeniert; Musik und Songs stammen von den Oscar® Preisträgern Benj Pasek und Justin Paul (La La Land). Oscar® Nominee Hugh Jackman spielt die Hauptrolle des P.T. Barnum. An seiner Seite brillieren die viermal für den Oscar® nominierte Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron und Rebecca Ferguson. Bonusmaterial: Die Familie hinter Greateast Showman; Das Spektakel; Galerien; Song-Index; Film mit Songtexten zu Mitsingen; Audiokommentar von Michael Gracey

Led Zeppelin - How The West Was Won (Atlantic/Warner Music)

30 Jahre lang war es nur als illegaler Bootleg unter Hand zu haben, bis es 2003 auch offiziell veröffentlicht wurde. Das Live-Album «How The West Was Won» mit Live-Aufnahmen aus dem Jahr 1972 erscheint nun als upgedatete Version, die unter Jimmy Pages Aufsicht völlig neu remastert wurde. Es erscheint als erster Vorbote zum 50. Jubiläumsjahr der Gründung von Led Zeppelin im Jahr 1968. How The West Was Won vereinigt die besten Performances aus den legendären Led Zeppelin-Konzerten vom 25. und 27. Juni 1972 im Los Angeles Forum und der Long Beach Arena. Zusammengeschnitten und mit einer Songreihenfolge wie ein zusammenhängendes Konzert, präsentiert die 3-CD/4-LP-Kollektion die beste Rockband der Welt auf der Höhe ihrer kreativen Kraft. Highlights der Aufnahmen sind unter anderem eine über 25 Minuten lange Version von «Dazed And Confused» und ein 21-minütiges Medley auf der Grundlage von «Whole Lotta Love». Led Zeppelin stellten damals zudem einige Songs aus dem damals noch unveröffentlichten Album «Houses Of The Holy» vor, das erst neun Monate später erschien.

«How The West Was Won» ist in den Formaten Audio-CD, Deluxe Box (4 LP, 3 CD & Audio DVD) sowie als Blu-ray-Audio erhältlich (im hervorragenden Hi-Res 5.1 Surround Sound, 96kHz/24 bit 5.1 DTS-HD Master Audio Surround und Stereo-Mix. PCM Stereo und DTS-HD Master Audio Stereo).

CD-Tipp

America - An Introduction To (Rhino/Warner Music)

Die zweite Reihe der «An Introduction To» Compilations von Rhino/Warner Music beinhaltet unter anderem die Singlehits der Band« America, eine britisch-amerikanische Folk-Rockband, welche vorallem in den 70er-Jahren zahlreiche Chartserfolge einfuhr und schon früh die Aufmerksamkeit des Beatles-Produzenten George Martin auf sich zog. Von diesem wurden dann auch die erfolgreichsten Aufnahmen produziert. «A Horse With No Name», «Ventura Highway», «Tin Man» oder «Sister Golden Hair» gehören in das Standardprogramm eines jeden AOR (Adult Oriented Rock) Radiosenders. Die «An Introduction To»-Reihe führt, wie der Name schon aussagt, wie eine Einführung ins Songschaffen von diversen Warner-Künstlern. Das Preis-/Leistungsverhältnis muss hier besonders hervorgehoben werden. Denn für knapp Fr. 10.-- bekommt man im Schnitt bis zu 14 Songs auf einer CD.

Buch-Tipp

Wenn das Leben um Hilfe ruft (Autorin: Prof. Dr. Annelie Keil; Verlag: Scorpio)

Wie damit umgehen, wenn Herr Alzheimer in die Beziehung einzieht und man plötzlich geheimnisvoll zu dritt ist? Ist die Schwiegertochter zuständig, wenn die demente Mutter gepflegt werden muss? Darf man sich scheiden lassen, wenn sich der Partner durch eine schwere Krankheit in eine andere Person verwandelt? Vom ersten bis zum letzten Atemzug ist Leben auf Berührung, Liebe, Hilfe und Zuwendung angewiesen. Jeder von uns ist gewissermaßen lebenslang pflegebedürftig. Wenn jedoch Krankheit, Behinderung, Gebrechlichkeit oder Demenz in den Alltag einziehen, bleiben die Angehörigen meist ungefragt mit einer enormen Belastung zurück - überfordert, übersehen und allein gelassen. Die renommierte Gesundheitswissenschaftlerin Annelie Keil gibt ihnen eine Stimme. Differenziert und unerschrocken diskutiert sie Fragen, die eine wachsende Zahl von Menschen an den Rand der Verzweiflung treiben.