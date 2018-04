DVD-Tipp

Star Wars - Die letzten Jedi (Disney)

Die planetenvernichtende Starkiller-Basis der Ersten Ordnung ist zwar zerstört, dafür ist die neue Republik nach der vorherigen Zerstörung von den 5 Welten aber extrem geschwächt. Sie steht am Abgrund und wird nur noch von Generalin Leias (Carrie Fisher) Widerstand verteidigt, für den auch Pilot Poe Dameron (Oscar Isaac) und der desertierte Ex-Sturmtruppler Finn (John Boyega) kämpfen. Rey (Daisy Ridley), mit den Erfahrungen ihres ersten grossen Abenteuers in den Knochen, geht unterdessen bei Luke Skywalker (Mark Hamill) auf dem Inselplaneten Ahch-To in die Lehre. Der letzte Jediritter ist Luke, Vertreter und Hüter des Ordens. Auf ihm ruht die ganze Hoffnung, dass es doch noch Frieden in der gesamten Galaxis gibt. Doch schon bald werden die ersten dunklen Schatten auf Luke und Rey fallen. Anders als geglaubt, hat der damalige Schützling des alten Grossmeisters, Kylo Ren (Adam Driver ) seine dunkle und finstere Mission noch lange nicht aufgegeben, welche ihm durch den sinisteren Strippenzieher Snoke (Andy Serkis) aufgetragen wurde.

Zweiter Teil der dritten «Star Wars»-Trilogie, der prächtig anzusehen ist und sich ein paar erzählerische Kniffe erlaubt.

Die letzte Pointe (Praesens)

Für ihre 89 Lenze ist Gertrud Forster beneidenswert vital und selbständig. Ihre grösste Angst ist es, dement im Altersheim zu enden. Umso schockierter ist sie, als ein eleganter Engländer bei ihr auftaucht, weil sie ihn auf einer Dating-Plattform für Senioren angeschrieben hat. Da Gertrud sich an nichts dergleichen erinnern kann, möchte sie nur noch eins: ihr möglichst selbstbestimmtes Ende, bevor sie auf der Demenzstation landet. Die Familie hat keine Ahnung von Gertruds finalem Vorhaben. Doch alle - Tochter, Enkel und sogar Urenkelin - glauben besser zu wissen, was für Gertruds Zukunft richtig ist. Und als sich der Sterbehelfer Balz in Gertruds Lieblingsenkelin Meret verliebt, während der englische Verehrer ihr weiter den Hof macht, muss Gertrud einmal mehr ganz eigene Wege gehen… Nach Grosserfolgen wie «Schweizermacher», «Kassettenliebe» und «Leo Sonnyboy» ein weiterer grosser Film von Regisseur Rolf Lyssy.

Seitentriebe - komplette 1. Staffel (Praesens)

Nele (Vera Bommer) und Gianni (Nicola Mastroberardino) sind seit zehn Jahren verheiratet aber die Lust aufeinander ist eingeschlafen. Als sie sich ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag auf einem Seitensprungportal begegnen, beschliessen sie einen Paartherapeuten aufzusuchen. Ihre Freunde Monika (Vera Bommer) und Heinz (Leandro Nigro) führen eine Mittelstandsehe mit klarer Rollenverteilung, doch einzig die Erziehung ihrer Söhne hält sie zusammen. Mit Clara (Sunnyi Melles) und Anton (Peter Jecklin) lebt ein drittes, etwas älteres Paar den beiden jüngeren vor, wie eine Langzeitbeziehung aufregend und harmonisch bleiben könnte. Die achtteilige Fernsehserie «Seitentriebe» beschäftigt sich auf humorvolle Weise mit dem Liebesleben in Langzeitbeziehungen und was heutige Paare im Innersten zusammenhält.

