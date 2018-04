CD-Tipp

Thomas Earl Conley: Somewhere Between Right And Wrong/Don't Make It Easy For MeTreadin' Water/ Too Many (Cherry Red Records; 4 Albums On 2cd)

Earl Thomas Conley war in den 80er Jahren einer der erfolgreichsten US-Country-Sänger mit insgesamt 18 Billboard Nr. 1 Country Hits. Sein Musikstil war nicht nur von Countrymusic geprägt, er war auch nicht der typische Cowboyhutmusiker, er vereinte auch Pop, Rock und Rock'n'Roll in seinen Songs. Stellenweise dürften auch Anleihen von Bob Seger's typischen US-Roadsound auf Conley (oder umgekehrt?) abgefärbt sein. Vier Alben der Country-Legende aus den Jahren 1982 bis 1986, welche alle nicht mehr auf CD erhältlich waren, wurden nun auf einer Doppel-CD vereint.

CD bestellen - hier

DVD-Tipp

High Society - Gegensätze ziehen sich an (Warner Home Video)

Die adlige Familie von Schlacht und die Unterschichtfamilie Schlonz erfahren 26 Jahre nach der Geburt ihrer Töchter, dass diese im Krankenhaus vertauscht wurden. Die in der Unterschichtfamilie aufgewachsene Aura besucht daraufhin ihre neue adlige Familie. Aura wird von ihrer neuen Mutter Trixi so euphorisch in der Familie aufgenommen, dass Anabel nichts anderes übrig bleibt, als das Feld zu räumen und sich dem Leben in ihrer Herkunftsfamilie zu stellen. Jetzt heisst es: putzen gehen, um eigenes Geld zu verdienen! Ihre alten Freundschaften scheinen keinen Bestand mehr zu haben, seit sie mittellos geworden ist. Sie schafft es zunächst nicht, für ein eigenes Einkommen zu sorgen und nimmt schliesslich eine Putzstelle bei einem ehemaligen Bekannten an, den sie nicht mag - der sie aber heiraten möchte und ihr ein Leben in Luxus bieten würde. Am Ende entscheidet sie sich jedoch für Ihre grosse Liebe, einen einfachen Polizisten.

DVD bestellen - hier; Blu-ray bestellen - hier

Buch-Tipps

Bernard Thurnheer - Hauptsache es flimmert (Giger Verlag)

«Hauptsache es flimmert», hiess es vor 60 Jahren, als die Bilder laufen lernten. «Hauptsache es flimmert», denken sich heute die Direktoren der kommerziellen Unternehmen, den Blick auf ihre Geschäftsbilanz gerichtet. Den langen Weg dazwischen ist Beni Thurnheer gegangen, zunächst als faszinierter Konsument, dann als einer, der selbst eine berufliche Laufbahn beim Fernsehen einschlug, und jetzt im Pensionsalter wiederum als Konsument, der manche Dinge hinterfragt. Er beschreibt aus der Sicht eines Insiders, wie stark sich die Fernbedienung, das Handy, das kommerzielle Fernsehen oder auch das World Wide Web auf die Programmgestaltung der Fernsehanstalten ausgewirkt hat, und er scheut sich auch nicht, auf kleinere oder grössere Mogeleien hinzuweisen, wie sie heute in diesem Geschäft allgemein üblich sind.

Züriost verlost in Zusammenarbeit mit dem Giger Verlag 1 Buchausgabe von Thurnheer's «Hauptsache es flimmert». Teilnahme unter wettbewerb@zueriost.ch mit Vermerk «Bernard Thurnheer».

Buch bestellen - hier

Max Sieber - Hits, Flops und die schönsten Kräche (Giger Verlag)

Eine humorvolle Reise hinter die Kulissen der Schweizer Fernsehlandschaft. Backstage und hinter den Kulissen findet das Showbusiness statt. Mehrfach mit dem Prix Walo ausgezeichnet, ist Max Sieber der erfolgreichste Schweizer Fernsehproduzent. In seinem humorvollen Buch nimmt er den Leser mit auf eine Zeitreise hinter die Kulissen, wo er viel Humorvolles erlebte bei seinen zahlreichen Produktionen wie «Teleboy», «Benissimo» oder «Verstehen Sie Spass», «Stars in der Manege». Eine humorvolle und amüsante Zeitreise vom erfolgreichsten Schweizer Fernsehproduzenten Max Sieber. Der Leser erfährt über die grössten Flops, Hits und Kräche hinter den Kulissen der Unterhaltungsszene und des Fernsehen. «Wenn Ihnen dieses Buch einen kleinen Einblick in die Geschichten gibt, die hinter der Fassade des Showbusiness ablaufen und Sie sich darüber ein bisschen amüsieren, ist mein Ziel erreicht.»

Züriost verlost in Zusammenarbeit mit dem Giger Verlag 1 Buchausgabe von Sieber's «Hits, Flops und die schönsten Kräche». Teilnahme unter wettbewerb@zueriost.ch mit Vermerk «Max Sieber».