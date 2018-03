DVD-Tipp

Paddington 2 (Studio Canal/Frenetic)

Ein Meister der Tarnung sorgt dafür, dass der liebenswerte Bär Paddington unschuldig ins Gefängnis kommt. Und das alles wegen eines geheimnisvollen Pop Up-Buchs! Nur wenn dessen Rätsel gelöst wird, kann Paddingtons Unschuld bewiesen werden und er zu den Browns zurückkehren. In seinem neuesten Abenteuer zeigt sich der liebenswerte Bär einmal mehr von seiner besonders tollpatschigen Seite, mit der er das Herz der kleinen und grossen Kinofans im Sturm erobert hat.



Bärenstark synchronisiert von Elyas M'Barek und hochkarätig besetzt u.a. mit Hugh Grant, Hugh Bonnevillle, Sally Hawkins, Brendan Gleeson u.v.a.

Bobby McFerrin (Blue Note/Universal Music)

Handlich, chic, prallvoll mit Top-Aufnahmen - die preiswerten Boxsets der 5 Original Albums-Serie haben längst einen festen Platz im Handel und den Sammlungen der Musikfreunde erobert. Wie immer wurden die Aufnahmen digital remastert und das legendäre Artwork der Originalalben auf Stecktaschen-CDs reproduziert. Jeweils fünf bekannte Alben wurden hier versammelt – zu einem absolut unschlagbaren Preis. Der aktuellste Release in der 5 Original Albums-Reihe befasst sich mit dem US-amerikanischen Musiker, Dirigent und Vocalkünstler Bobby McFerrin. McFerrins grösster Erfolg geht auf das Jahr 1989 zurück, als er mit «Don‘t worry be happy» und dem Album «Simple Pleasures» zwei Welterfolge einheimste. Ihn nur auf diesen Überhit zu reduzieren käme diesem einmaligen Künstler nicht gerecht. Er singt nebst A Cappella, Vocal-Art, Jazzstandards, Klassik von Bach oder Mozart, das «Ave Maria» bis hin zu Beatles Songs. Blue Note/Universal Music hat nun fünf seiner interessantesten Alben zusammengestellt und wie bereits erwähnt remastert. Diese kostengünstige Box enthält die Alben «Spontaneous Inventions», «Simple Pleasures», «Medicine Music», «Bang!Zoom» und «Beyond Words».

Konzert-Tipp! Bobby McFerrin tritt am 8. November in der Tonhalle Maag in Zürich auf. Ein bewegender und packender Konzertabend durch seine einmalige Ausstrahlung und Begeisterungsfähigkeit ist garantiert. McFerrin ist sein eigenes Orchester auf der Bühne. Info's und Ticketvorverkauf - hier



Howard Carpendale «Wenn nicht wir» (Electrola/Universal Music)

Eine Vorstellung hat Howard Carpendale längst nicht mehr nötig: Über 50 Millionen verkaufte Tonträger, 17 Top-10-Alben und etliche Auszeichnungen sprechen für sich. Eine eigene Vorstellung von seinem Handwerk und davon, was es in der Welt bewirken soll, ist aus seiner Sicht aber unerlässlich – und für den Künstler Carpendale auch nach sagenhaften 50 Jahren im Business der grösste Antrieb. «Wenn nicht wir», das neue Studio-Album zum letztjährigen Bühnenjubiläum von Howard Carpendale, beweist das Streben nach Relevanz nicht nur mit seinen Songs, sondern stellt es auch schon im Titel klar: : «Ich finde es wichtig, dass man direkt merkt: Der will uns was erzählen. Bei dem Satz dachte ich sofort: Wenn nicht wir hier in Deutschland es schaffen – wer dann? Wir haben soviel Glück in unserem Leben.» Und dieses Gefühl setzt sich in der Auswahl der Songs wie von selbst weiter fort – als roter Faden des gesamten Albums.

Es sind die Lieder, das Charisma und aufrichtige Emotionen, die Howard Carpendales Fans so an ihm schätzen und dafür sorgen, dass er seit fünf Jahrzehnten verlässlich Konzertsäle füllt, wie im letzten November in der ausverkauften Samsung Hall in Dübendorf.

«Die elegante Art, Hitzköpfe und andere Streithammel zu beruhigen» von Douglas E. Noll (Scorpio)

Basierend auf der praktischen Erfahrung eines erfolgreichen Mediators und belegt durch die neurowissenschaftliche Forschung löst dieses Buch ein Problem, das wir alle kennen: wie geht man mit aufgebrachten, streitsüchtigen oder cholerischen Mitmenschen um? Douglas E. Noll, früher Rechtsanwalt, heute Friedensstifter, hat eine ebenso einfache wie verblüffend wirksame Kommunikationsweise entwickelt, die den Ärger des Gegenübers buchstäblich in Sekunden in Luft auflöst. Diese De-Eskalations-Strategie ermöglicht, genau das Richtige in genau der richtigen Art im genau richtigen Moment zu sagen und so auch bei Unhöflichkeiten, Provokationen oder Mobbingakttacken ruhig und souverän zu bleiben: Statt auf die Sachebene einzugehen, spiegelt man die Emotionen des Gegenübers wieder. Durch Techniken, die nachweislich die Emotionszentren des Gehirns beruhigen, lassen sich konfliktgeladene Situationen in kürzester Zeit entspannen. Douglas E. Noll ist ein preisgekrönter Autor, Mediator und Trainer für die Entwicklung von Führungsqualitäten. Nach 22 Jahren beendete er seine erfolgreiche Karriere als Rechtsanwalt, um Friedensstifter zu werden. Er ist Mitbegründer des «Prison of Peace» und hilft Menschen weltweit, schwere und tief emotional verankerte Probleme zu lösen. Er lebt mit seiner Frau in Kalifornien.