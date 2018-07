Musikalbum-Tipp

Elvis Presley - The Searcher - The Original Soundtrack (RCA/Sony Music)

Soundtrack zur zweiteiligen, gleichnamigen Doku, die unter der Regie des Emmy®- und Grammy®-Preisträgers Thom Zimny entstand. Dieser Soundtrack ist ein Porträt von Elvis' gesamter Karriere, mit 18 Songs, die seinen künstlerischen Werdegang illustrieren - natürlich mit den Hits, aber auch mit Raritäten. Wir sehen und hören die Entwicklung des King of Rock'n'Roll, angefangen bei seinen Blues- und Country-Wurzeln über seine wegweisenden Beiträge zur modernen Popkultur bis hin zu den Aufnahmesessions des Jahres 1976 in seinem «Jungle Room» in Graceland. Das drei CDs umfassende Deluxe-Boxset präsentiert zusätzlich 37 weitere Elvis-Titel und Ausschnitte aus der Filmmusik, für die Pearl Jam-Gitarrist Mike McCready verantwortlich zeichnet. Weitere Highlights des Boxsets: «Wooden Heart» in einer Interpretation von Tom Petty and the Heartbreakers und die Musik, die Elvis inspirierte, wie R&B- und Country-Klassiker oder der Titel «Home Sweet Home», gesungen von Elvis' Mutter Gladys Presley. Ein 40-seitiges Hardcover-Booklet mit seltenen Fotos, Liner Notes von Warren Zanes.

Elvis Presley: The Searcher (The Original Soundtrack) ist als CD, Doppel-LP, 3CD Deluxe Box sowie digital erschienen.

Joan Baez - Whistle Down The Wind (Proper Records)

Die legendäre Singer-Songwriterin, mittlerweile 77-jährig, meldet sich nach 10-jähriger Pause mit einem brandneuen Studioalbum zurück: eine Hommage an ausgewählte Kollegen. Mit Coversongs von Tom Waits, Josh Ritter, Mary Chapin, Zoe Mulford, Tim Eriksen u.a. »Wenn ich vor 57 Jahren, als meine erste Platte erschien, eine Vorstellung davon gehabt hätte, was der Endpunkt sein könnte – dies wäre er gewesen. Melancholische Songs, die aus einer kaputten Gegenwart zurückblicken, gesungen mit meiner Stimme, die in diesen Jahrzehnten eine ganze Oktave tiefer geworden ist« (Joan Baez im Spiegel-Interview). (Be of good heart, Another world, Civil war u.a.) Hinweis: Dieses und nächstes Jahr befindet sich Joan Baez auf ihrer letzten Welttournee. Hoffen wir, dass dies nicht das letzte Album von ihr ist.

Willie Nelson - Last Man Standing (Sony Music/Legacy)

Zu seinem 85. Geburtstag am 29. April 2018 beglückte Country-Legende Willie Nelson seine Fans mit einem neuen Album: «Last Man Standing» ist der 11. Longplayer für Sony Legacy Recordings und wurde als CD, Vinyl LP und digital releast. «Last Man Standing» besteht ausschliesslich aus neuen Willie Nelson-Kompositionen, die in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen musikalischen Partner und Produzenten Buddy Cannon entstand. Das Album ist ein würdiger Nachfolger zum letztjährigen Longplayer «God's Problem Child», das sieben Nelson/Cannon-Stücke enthielt und die US Country-Charts auf Platz Eins enterte. Die beiden arbeiten bereits seit 2008 zusammen, in dieser Zeit produzierte Cannon mehr als ein Dutzend Willie Nelson-Alben. Das aktuellste Album ist eines der persönlichsten Alben in Nelsons Karriere und offenbart eine grosse emotionale Bandbreite an Themen, die ihn beschäftigen, von tief nachdenklichen Songs wie «Something You Get Through» bis hin zu verspielten, fröhlichen Songs wie «Me And You» und «Ready To Roar». Es ist ein Album, das die Vergänglichkeit der Zeit anerkennt, während man sich an der Schönheit und an den Überraschungen der Welt erfreut.

Van Morrison & Joey DeFrancesco - You're Driving Me Crazy (Sony Music)

Van Morrison, neuerdings Sir Van Morrison, der oftmals Jahre zwischen seine Album-Veröffentlichungen legte, hat offenbar einen neuerlichen Kreativitäts-Schub, und das ist gut so: nach seinen beiden hochgelobten 2017er Alben «Roll With The Punches» und «Versatile» veröffentlicht der Ire bereits wieder ein neues Album, diesmal ein Gipfeltreffen mit dem US-Jazzmusiker und Hammond B3-Wunderkind Joey DeFrancesco, «You're Driving Me Crazy». Auf diesem Album finden sich neben Versionen einiger grosser Blues- und Jazz-Standards und -Klassiker («Miss Otis Regrets», «The Things I Used to Do», «Every Day I Have The Blues») auch einige neue Interpretationen von Songs aus dem Repertoire des legendären Sängers und Songwriters, darunter «Have I Told You Lately», «The Way Young Lovers Do» oder «Magic Time». Das Album entstand Ende 2017 in Zusammenarbeit mit Joey DeFrancesco und seiner Band, darunter Dan Wilson (Gitarre), Michael Ode (Schlagzeug) Troy Roberts (Tenorsaxophon). Der 1971 geborene DeFrancesco unterschrieb seinen ersten Plattenvertrag bei Columbia Records im Alter von sechzehn Jahren und trat u.a. mit Grössen wie Miles Davis, John McLaughlin und Grover Washington auf.

DVD-Tipp

Black Panther (Marvel Studios)

Im Anschluss an den dramatischen Konflikt zwischen den Mitgliedern der Avengers kehrt T'Challa alias Black Panther in seine Heimat Wakanda zurück. Nach dem Tod seines Vaters muss der Thronfolger seinen rechtmässigen Platz als König des isolierten, doch technisch weit fortgeschrittenen afrikanischen Staates einnehmen. Doch als sich ein alter Feind des Landes aufs Neue erhebt, werden nicht nur die Kräfte des legendären Helden Black Panther auf die Probe gestellt, sondern auch die Fähigkeiten T'Challas sein Volk durch diese Krise hindurch zu führen. Sollte er dem Kampf nicht gewachsen sein, steht nicht nur das Schicksal Wakandas, sondern das der ganzen Welt auf dem Spiel.





Buch-Tipps

«Lutherbibel revidiert - Edition von Klaus Meine (Scorpions) (Verlag: Deutsche Bibelgesellschaft )

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung Siehe, ich sende einen Engel vor Dir her, der dich behüte auf dem Wege. (2. Mose 23, Vers 20)

Limitierte Sammleredition von Klaus Meine, welcher kürzlich am 25. Mai, seinen runden, 70. Geburtstag, feiern durfte. «Die Bibel ist mein Buch, eine Umarmung des Lebens», sagt Klaus Meine, der sich für seine limitierte Sammleredition der Lutherbibel diesen Vers ausgesucht hat. Der Sänger der bekanntesten deutschen Rockband hat in seinem Leben wohl selbst erfahren, wovon er singt. Es muss ein Engel gewesen sein, der Klaus Meine und die Scorpions auf ihrem Weg begleitet und zu den grössten Erfolgen geführt hat. Ihr Song «Send Me An Angel» gehört neben «Wind Of Change» zu den unsterblichen Rockballaden, die unzählige Menschen auf der ganzen Welt berührt haben. Es ist eine tiefe, menschliche Sehnsucht, die in dieser Musik erklingt, die man sich auch als Soundtrack zur Bibel vorstellen kann. Der Schmuckschuber ist mit einer Metallicfolie veredelt, die mit ihrem hochwertigen metallischen Glanz die Schlichtheit der Engelsflügel, die vom Schriftzug «Send Me An Angel» auf dem Buchrücken aus auf beide Seiten hin ausstrahlen, unterstreicht und in Szene setzt. Anlässlich des grossen Jubiläums 500 Jahre Reformation im letzten Jahr gestalten Prominente individuelle und beeindruckende Buchschuber für die Lutherbibel 2017. Diese limitierten Sammlereditionen sind nur für kurze Zeit erhältlich und ein einzigartiges Geschenk zum 500. Geburtstag der Evangelischen Kirche in Deutschland. Neben den Scorpions-Sänger Klaus Meine haben unter anderem auch Jürgen Klopp, Armin Müller-Stahl, Heinrich Bedford-Strohm, Wolfgang Dauner mit Randi Bubat, Margot Kässmann, Uschi Glas, Harald Glööckler, Wolfgang Dauner, Janosch, Dieter Falk, Peter Gaymann und Joe Hennig einen Schmuckschuber für die revidierte Lutherbibel 2017 gestaltet.