Seit langem schon versucht der Hobbymusiker sein Idol zu treffen um sein Songbook von diesem persönlich signieren zu lassen. Am Samstagabend wurde sein langjähriger Traum nun wahr.

Thomas Schwabe gewann die letztwöchige Zucchero Meet & Greet-Ausschreibung auf Züriost inklusive Konzerttickets für sich und seine Begleitung für das Konzert vom Samstagabend des 24. Februars. Dieses wurde nach dem in Kürze restlos ausverkauften Konzert vom Vorabend in der Halle 622 in Zürich-Oerlikon als Zusatzkonzert angesetzt und war ebenfalls bis auf die letzten Plätze praktisch ausverkauft. Schwabe, welcher mit seiner Band unter anderem auch Zucchero-Songs in seinem Programm führt, durfte den 62-jährigen eine gute halbe Stunde vor Konzertbeginn im Backstagebereich begrüssen.

Zucchero, oder Adelmo Fornaciari, wie er mit bürgerlichem Namen heisst und mittlerweile auch so angesprochen werden möchte, zeigte sich gutgelaunt und ohne jegliche Starallüren. Das von Schwabe mitgebrachte Notenbuch mit Zucchero-Songs unterzeichnete der italienische Cantautore mit persönlicher Widmung für seinen Schweizer Fan «Tommaso». Im Anschluss begeisterte Zucchero zusammen mit seiner 12-köpfigen Band mit einem über zwei Stunden andauernden Hitfeuerwerk und brachte die ehemalige ABB-Halle zum Kochen.

