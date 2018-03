Wie viele andere Züriost-Leser, welche sich am letztwöchigen Meet & Greet-Ausschrieb um ein persönliches Treffen am gestrigen Konzerttag von Soulpoplegende Michael McDonald bewarben, hat sich auch der in Wetzikon aufgewachsene, bekannte Publizist Michael Lang, welcher als Moderator des SRF-Filmmagazins «Kino-Bar» sowie aus der 3sat-Interviewreihe «Berg und Geist» bekannt ist, um dieses Meeting bemüht. Aus der engeren Auswahl aufgrund der geforderten Begründung, weshalb man den ehemaligen Sänger der Doobie Brothers treffen möchte, traf Lang das Auslosungsglück.

Karriere von McDonald

1975 begann McDonalds Musikkarriere, als er sich als Background-Sänger der Band Steely Dan beteiligte. Im Folgejahr wurde er als Ersatz für den aus Krankheitsgründen ausgefallenen Sänger und Songwriter Tom Johnston festes Mitglied der Doobie Brothers. Für deren Platin-Album «Takin' It To The Streets» schrieb er die Hälfte der Songs, unter anderem den Titelsong sowie «It Keeps You Running». Nebst seiner Sängertätigkeit bei den Doobie Brothers schrieb er auch viele Songs für andere Künstler. Für Sängerin Carly Simon zum Beispiel deren Hit «You Belong To Me» von 1977. Aber auch Bonnie Raitt, Kenny Loggins, Elton John, Christopher Cross oder seine Frau Amy Holland waren dankbare Abnehmer seiner Songkompositionen. Letztere war übrigens gestern Abend ebenfalls als Backgroundsängerin an der Seite ihres Ehemannes auf der Bühne.

Nach der Trennung der Doobie Brothers 1982 begann McDonald erfolgreiche Solokarriere, welche Hits wie «I Keep Forgettin'», «Sweet Freedom» oder das wunderbare Duett mit Patti LaBelle «On My Own» hervorbrachte.

Seltene Konzerte in Europa

Gestern Dienstagabend besuchte der amerikanische Sänger nach über zwei Jahrzehnten wieder einmal sein Schweizer Publikum. Er gastierte im beinahe ausverkauften Volkshaus in Zürich und spielte mit seiner fünfköpfigen Band ein brilliantes Konzertset. Seine unvergleichliche, leicht raue Stimme, die bis in höchste Register reicht, trifft auch mit 66 Jahren noch jeden Ton und umschmeichelt sein soullastiges Repertoire. Und aus diesem schöpfte der Musiker gestern Abend. Alte Hits wie auch neue Songs aus dem aktuellen, funklastigem Album «Wide Open» fügten sich stimmig in das fast zweistündige Konzert ein. Speziell zu erwähnen sind eine äusserst gefühlvolle Bluesnummer, welche dem Schreiber leider die Angabe zum Titel fehlt sowie ein bezauberndes Duett mit Ehefrau Amy Holland im Mittelteil des Konzertes. Im frenetisch geforderten Zugabenblock platzierte der Altmeister eine Coverversion des Soulübersongs «What's Going On" von Marvin Gaye und spielte diesen so, dass man meinen konnte, dass auch dieser aus seiner Feder stammt. Danach verliess McDonald zusammen mit seinen Mitmusikern sein sichtlich zufriedenes Publikum unter tosendem Applaus.

Meet & Greet im Anschluss an das Konzert

Züriost-Leser Michael Lang durfte dann im Anschluss an das Konzert den Musiker zusammen mit einem Kollegen im Backstagebereich treffen. McDonald nahm sich ausreichend Zeit um mit Lang über das Konzert zu sprechen und verriet ihm, dass er sehr angetan sei von der Aufmerksamkeit des Schweizer Publikums. Es habe ihm erlaubt, spontan ein anderes Setlist zu spielen, welches teils auch ruhigergespielte Songs beinhaltete. In seinem Heimatland würden diese eher in der Geräuschkulisse des Publikums untergehen, weshalb er dort auf den einen oder anderen Song verzichten würde. Auch verriet er, dass er aufgrund des ihm äusserst zugetanen Schweizer Publikums sich überlegen werde, bald wieder in der Schweiz Konzerte zu geben und nicht wieder eine lange Konzertpause in unseren Breitengraden dazwischen schalten werde.

