Die Aufregung war gross, als die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) im Juli vor einem Jahr ihre Tradition beenden musste. Das kurze Hornen beim An- und Ablegen der Schiffe wurde durch das Bundesamt für Verkehr (BAV) verboten. Das BAV reagierte damit auf die Lärmklage eines Seeanwohners aus Stäfa.

Die 85-jährige Sylvia Bachofen wollte dieses Verbot nicht hinnehmen. «Es macht mich wütend, dass diese Tradition wegen einem Spinner aufgehoben wurde.» Die Grüningerin ist in Stäfa am Zürichsee aufgewachsen. Für sie gehört das Hornen zum See wie das Schnattern der Enten und das Kreischen der Möwen. Aus Protest schwamm die Seniorin bei schönem Wetter jeden Tag mehrmals ganz nah zu den Schiffen, um diese zum Hornen zu bringen. Die eigenwillige Aktion beschert ihr nun einen riesigen Medienrummel.

In Stäfa formierte sich daraufhin weiterer Widerstand: Der Stäfner Andreas Waber lancierte eine Online-Petition zum Erhalt des kurzen Schallsignals. Das Ziel von 8000 Unterschriften wurde vor wenigen Wochen erreicht. Im Juli hat Waber die Petition dann an Bundesrätin Doris Leuthard (CVP) geschickt.

Nun liegt die Antwort der BAV-Vorsteherin vor. «Ich sehe keine Möglichkeit, andere als die bereits zugelassenen Schallzeichen in der Schifffahrt einzuführen oder zu bewilligen», schreibt Leuthard. In anderen Worten: Das traditionelle kurze Hornen bleibt verboten.

Hornen wie auf der Strasse

Weiter heisst es in ihrer Antwort, dass «Schallzeichen – wie im Strassenverkehr – nur dann gegeben werden dürfen, wenn es die Sicherheit der Schifffahrt und der übrigen Benutzer erfordert.» Die Bestimmungen seien in der Schifffahrt international harmonisiert. Würde die Schweiz eigene Regeln erlassen, wäre dies nicht zweckmässig, schreibt die Verkehrsministerin.

Petitionär Andreas Waber hatte der Bundesrätin vorgeschlagen, auf dem Zürichsee ein Viertelsekunden langes Hornsignal zu bewilligen. Ein solches «Aufmerksamkeits-Signal» würde Badende, Pedalofahrer oder Freizeitkapitäne warnen, die sich in der Nähe von Anlegestellen aufhalten, so Wabers Auffassung. Doch Leuthard argumentiert, ein solches Zeichen stünde in Konkurrenz zum «kurzen Ton». Dieses Zeichen dauert circa eine Sekunde und bedeutet so viel wie «Ich richte meinen Kurs nach Steuerbord».

Keine Emotionen in Bern

Über die Antwort der Bundesrätin dürften die 8121 Unterzeichnenden wenig erfreut sein. Andreas Waber war für die Zürichsee-Zeitung gestern nicht erreichbar. Auf der Website der Petition brachte er seinen Unmut jedoch zum Ausdruck, indem er schrieb: «In Bern sieht man das Ganze völlig emotionslos und man schert sich keinen Deut um Tradition.» Ähnlich sah es auch Sylvia Bachofen in einem Leserbrief vom letzten Jahr: «Das kurze Hornen beim An- und Ablegen vom Schiffssteg war und ist für mich immer ein freundlicher Gruss vom See und bedeutet mir Heimat.»