Im Verlaufe des Montags überqueren die Schweiz teils kräftige Regengüsse und Gewitter. Auch am Dienstag muss bei wechselnder Bewölkung immer wieder mit intensivem Regen gerechnet werden.

Am Mittwoch lagern sich die Niederschläge zusehends an die Alpen an und sorgen dort bis am Abend für weiteren anhaltenden Niederschlag.

Die erwarteten Niederschläge bis Mittwoch Meteo News hat die erwarteten Niederschläge bis Mittwochabend akkumuliert. Besonders im Zürcher Oberland und im Glattal ist mit zwischen 70 und 100 Litern pro Quadratmetern zu rechnen. (Quelle: Meteo News)

Die Niederschlagsmengen werden vielerorts 50 Liter pro Quadratmeter übersteigen. «Der Höhepunkt wird dann in der Nacht auf Mittwoch erreicht, da werden grosse Regenmengen erwartet», heisst es beim Wetterdienst Meteo News.

Im Zürcher Oberland und im Glattal könnten die Regenmengen sogar bis zu 100 Liter pro Quadratmeter erreichen. Weil insbesondere kleine und mittelgrosse Gewässer — besonders Reuss, Aare und Töss — bereits gut gefüllt sind, steigt die Hochwassergefahr an.(zo)