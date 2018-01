In sieben Gemeinden in der Region steigt dieses Jahr der Steuerfuss. Noch nicht definitiv sind die Zahlen für Weisslingen und Wildberg. In beiden Gemeinden lehnten die Stimmbürger geplante Steuererhöhungen ab. In Schwerzenbach wurde eine geplante Erhöhung um zwei Prozentpunkte für die Primarschule verworfen. (Grafik: Andreas Steiner)

Die Einkommenssteuerbelastung im Kanton Zürich betrug im Jahr 2016 wie schon im Vorjahr 93,9 Prozent des landesweiten Durchschnitts (100 Prozent). Dies geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Steuerbelastungsmonitor 2017 hervor, den BAK Economics seit 2007 im Auftrag der Zürcher Finanzdirektion erstellt. Zürich liegt damit weiter auf Rang 10 der steuergünstigsten Kantone. Die Spitzenposition hält wie bisher Zug, gefolgt von Genf und Schwyz.

Besonders für den Mittelstand bleibt die Steuerbelastung moderat. So liegen der Kanton Zürich und seine Gemeinden im Mittelstandsbereich von 60'000 bis 200'000 Franken Bruttoeinkommen bei den Ledigen an 3. bis 8., bei den Verheirateten ohne Kinder an 4. bis 7. und bei den Verheirateten mit zwei Kindern an 4. bis 12. Stelle.

In sieben Gemeinden in der Region müssen die Steuerzahler 2018 tiefer in die Taschen greifen. Eine Übersicht über die Steuerfüsse >>

Grosse Vermögen werden stark besteuert

Beim Index der Vermögenssteuerbelastung steht der Kanton Zürich mit einer durchschnittlichen Belastung von 66,5 Prozent des Landesmittels auf Rang 6. «Verglichen mit den Nachbarkantonen sowie mit Basel-Stadt und Genf zählt Zürich für Vermögen bis zu einer Million Franken zu den drei steuergünstigsten Kantonen», heisst es weiter. Bei grossen Vermögen und sehr hohen Einkommen schneidet Zürich hingegen erheblich schlechter ab. Der Kanton belegt dabei laut Finanzdirektion «durchwegs Ränge im hinteren Drittel der Rangliste».

Verschlechterung befürchtet

Bezüglich Unternehmenssteuern hat sich im Analysejahr 2016 wenig verändert: Der Kanton liegt – gemessen am Wert der Stadt Zürich – weiter auf Platz 21 und hat seit 2006 acht Plätze verloren.

Die Finanzdirektion befürchtet allerdings, dass sich Zürich weiter verschlechtern könnte: Die drei Wirtschaftskantone Waadt, Basel-Stadt und Genf, die heute hinter Zürich liegen, haben starke Gewinnsteuersatzsenkungen angekündigt, «wie sie im Kanton Zürich nicht finanzierbar sind». (sda)