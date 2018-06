Gleich in mehreren Gemeinden stehen diese Tage Gemeindeversammlungen an. (Archivfoto: Züriost)

Redezeit überschreiten

Wenn jemand einen Antrag auf eine beschränkte Redezeit stellt und dieser von der Gemeindeversammlung angenommen wird, muss sich jeder ausnahmslos daran halten. Ausnahmslos! Nicht jeder hat Lust, seinen ganzen Abend in einem Raum mit eventuell unliebsamen Nachbaren und stickiger Luft zu verbringen. Es gilt das Anliegen auf den Punkt zu bringen.

Besserwisser sind unbeliebt

Notorische Besserwisser sind an einer Gemeindeversammlung nicht das Mass aller Dinge. Im Gegenteil: Wer sich durch Voten etablieren möchte, die nur darauf abzielen Gemeinderäte oder allgemein Leute im Saal zurechtzuweisen oder sie gar zu verunglimpfen, sollte lieber zuhause bleiben.

Ausufernde Voten

Wer vor der Versammlung ans Rednerpult tritt, sollte sein Votum vorbereiten. Dass in der Kürze die Würze liegt, gilt nicht nur im Nationalratsaal sondern auch in den Mehrzweckhallen landauf landab. Wer seine Meinung zu einem Sachgeschäft platziert, sollte nicht abschweifen und erzählen, wie er sich jüngst über einen Müllsack geärgert hat, der neben dem Container abgestellt wurde. Denn dies interessiert genau genommen wirklich niemanden im Saal.

Griff zum Dosenbier

Es kommt immer mal wieder vor, dass Gemeinden ihre Stimmbürger nach der Versammlung zu einem Apéro einladen. Darum sollten Sie es unterlassen, während den Erläuterungen zur Jahresrechnung dezent in der hintersten Reihe das Dosenbier oder das Red Bull, das den ganzen Raum mit einem gummibärchenartigen Geruch erfüllt, zu öffnen. Direkte Demokratie ist kein Open-Air.

Shut up, you Expat!

Es gibt diese Spezies, die sich im schnittigen englischen Herrenanzug mit Pochette und Gehstock in die erste Reihe setzt. Meistens ist ihr Gesicht keinem hier bereits einmal zu Gesicht gekommen. Wer weder in einem Dorfverein aktiv ist, noch je einmal am Frühlings- oder Herbstmarkt aufkreuzt und keinen blassen Dunst vom Wesen der direkten Demokratie hat, aber dennoch stimmberechtigt ist, sollte lieber nicht auffallen. Diese Zeitgenossen – im Volksmund gerne auch als fremde Fötzel verschrien – sollten sich eher auf aufmerksames Zuhören beschränken und von aufmüpfigen Brandreden absehen. Gefährlich wird es besonders dann, wenn es zu einer Konfrontation mit einem der waschechten Dorforiginale kommt. Vielfach ist die Lebensqualität solcher eingebürgerter Expats nicht in jedem Fall von einem Entscheid abhängig, der an einer Gemeindeversammlung gefällt wird.

Klatschen unerwünscht

Auch wenn man mit der Meinung eines Votanten hundertprozentig übereinstimmt, sollte man es unterlassen zu klatschen. Das wäre unfair gegenüber anderen Rednern und könnte die Meinungsbildung beeinflussen. Erwünscht hingegen ist Applaus nach getaner Arbeit am Ende der Versammlung.

Zwischenrufe unterlassen

Eine Gemeindeversammlung ist kein WM-Match und auch kein Lokalderby. Auch wenn es mit dem Gemeindepräsidenten als Versammlungsleiter gewissermassen einen Schiedsrichter gibt, sollte man auf Buh-Rufe und andere Skandierungen verzichten.

Kleider machen Leute

Fleissige Gemeindeversammlungsgänger werfen sich gerne in Schale. Es geziemt sich nicht, mit kurzen Hosen zu erscheinen, auch wenn es die Temperaturen zuliessen. Es empfiehlt sich vor dem Gang zur GV in den Spiegel zu schauen. Es gibt wohl kaum etwas Peinlicheres, als den Hosenschlitz offen zu haben, währendem man vor 100 Besuchern das Wort ergreift.

Beleidigungen sind tabu

Gemeindeversammlungen können emotional sein. Schliesslich geht es um die Zukunft des Dorfes. Dennoch: Voten sollten nie auf andere Personen abzielen, beleidigend und diffamierend sein oder Schimpfwörter enthalten. Wer nicht sachlich bleiben kann, sollte sich einer Sache bewusst sein: Wer austeilen kann, muss auch einstecken. Und zwar auch böse Blicke beim nächsten Einkauf im Dorflädeli.

Nationalhymne verlangen

Trotz Patriotismus und Dorfliebe. Kein Stimmbürger sollte sich dazu auserkoren fühlen, zum Auftakt der Gemeindeversammlung nach der Nationalhymne zu verlangen. Das geht zu weit. Auch mit einer Schweizer Flagge um den Hals gebunden, möchte Sie im Gemeindesaal niemand sehen. Sparen Sie sich das besser für das Public Viewing während der Fussball-WM auf.