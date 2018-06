«Wucheblick» – so heisst das Video-Format von Züriost, das Euch immer am Freitag über die spannendsten News aus der Region informiert (Moderation: Fabia Bernet / Video: Simon Grässle)

«Ich glaube, dass es kaum ein anderes Parlament gibt, das ein derart hohes Quorum erreicht wie unsere Bundesversammlung», sagt Nationalrat Claudio Zanetti (SVP Gossau) in seinem Videoformat, das auf Star TV ausgestrahlt wird. «Aber was machen die Räte, wenn sie nicht im Saal sind?», fügt er an und klärt sogleich auf.

Gut gelaunt in eine Kamera sprach diese Woche auch Ruedi Rüfenacht (EVP). Er bleibt für die nächsten vier Jahre Wetzikons Stadtpräsident.

Unsere Redaktorin Fabia Bernet berichtet ausserdem über die Hausdurchsuchung bei der Marenco AG in Pfäffikon.