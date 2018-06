Endlich geht’s los! 2750 Tage ist es her, als am 2. Dezember 2010 die Fussball-WM für das Jahr 2018 an Russland vergeben wurde. Unzählige Schlagzeilen gab es seither über diese WM, das kommende Turnier 2022 in Katar und über die Fifa, der Verband, der die Fussball-Weltmeisterschaft veranstaltet. Die nächsten vier Wochen dominieren aber die Schlagzeilen, die auf dem Rasen gemacht werden.

WM-Zeit ist auch Public-Viewing-Zeit. Vor ein paar Jahren kam in Deutschland die Benutzung heimischer Ausdrücke für den englischen Ausdruck auf. Aufgrund einer Umfrage wurde damals das Wort «Rudelgucken» geboren. Im englischsprachigen Raum hat «Public Viewing» derweil eine andere Bedeutung. Es beschreibt die Ausstellung eines aufgebahrten Leichnames.

Public Viewings werden unter Fussballfans heiss diskutiert. Die einen schätzen das Wir-Gefühl und ein bisschen Stadionatmosphäre. Andere können mit sogenannten Modefans nichts anfangen, also Anhänger, die nur alle zwei oder vier Jahre Fussballspiele anschauen und an den Public Viewings mit ihrem begrenzten Fussballwissen «glänzen».

Sicherheit grosses Thema

Für die Anhänger der Public Viewings gibt es im Zürcher Oberland eine grosse Auswahl. Vom grossen, professionell organisierten Anlass bis hin zu einer kleinen Scheune, die von ein paar Freunden entsprechend ausgestattet wird, ist alles dabei. Das Rahmenprogramm ist ebenfalls von Anlass zu Anlass verschieden.

Für die meisten Fussballfans gehört das Bier genauso zum Spiel wie der Ball, der Fanschal oder die Diskussion über den Schiedsrichter. Beim Hopfenaufguss gibt es an den Public Viewings im Zürcher Oberland eine breite Palette. Die Betreiber sind in den letzten Vorbereitungen, wie Posts auf den sozialen Medien oder auf den Webseiten beweisen.

Die grösste Lokalität im Zürcher Oberland für die WM findet man in Uster. Die Betreiber der WM-Arena im Zeughaussaal führen bereits zum sechsten Mal eine Liveübertragung von WM- oder EM-Spielen durch. Entsprechend ist man vorbereitet. «Wir erarbeiteten unser umfassendes Sicherheitskonzept in Zusammenarbeit mit der Polizei», sagt Edi Baumann von der Two-B GmbH, der Marketing-Firma hinter dem Public Viewing in Uster. Dies beinhalte eine Einlasskontrolle, markierte Fluchtwege oder Sicherheitsleute, die durch das Publikum patrouillieren werden.

Bisher keine Lärmklagen

Public Viewings verursachen auch Lärm. Man habe dieses Jahr den Vorteil, dass die Spiele im Vergleich zur letzten EM oder WM etwas früher beginnen und enden, sagt Baumann. «Wir hatten aber noch nie eine Lärmklage.» Das läge auch daran, dass unmittelbar um das Gelände in Uster keine Wohnhäuser stehen. «Wir werden jeweils nach den Spielen den Ton ausschalten. Die Leute dürfen natürlich ihr Bier austrinken, und wer noch feiern will, darf dies gerne in der Zeughausbar tun.»

Eine Auflistung der Public Viewings in der Region

Dübendorf: Kulturzentrum Obere Mühle Adresse: Oberdorfstrasse 15, Dübendorf Wo: Wirtschaft und Zelt auf dem Vorplatz

Fassungsvermögen: 400 (davon 160 gedeckt)

Eintritt: Gratis. Reservationen werden unter 044 500 42 14 entgegengenommen

Türöffnung: Jeweils eine Stunde vor dem ersten Spiel

Bildschirmdiagonale: Zweimal 1,6-Meter-Fernseher

Bier: Züri-Hell Usterbräu Fr. 7/5dl

Für Nicht-Biertrinker: Diverse Softgetränke, Kaffee, Wein, Longdrinks

Kulinarisches: Würste vom Grill, Pasta, Snacks und Kuchen

Spezielles: Gezeigt werden die Vorrundenspiele der Schweiz und alle Spiele ab den Achtelfinals. www.oberemuehle.ch

Uster: WM-Arena im Zeughausareal Adresse: Zeughausareal,Berchtoldstrasse 10, Uster

Wo: Zelt

Fassungsvermögen: 1800 (davon 1200 gedeckt)

Eintritt: An Top-Tagen 20 Franken (inkl. drei Getränkegutscheinen), Kinder bis 16 zahlen 10 Franken (inkl. 2 Getränkegutscheinen). Die Top-Tage sind abhängig vom Spiel und Wetter. An anderen Tagen freier Eintritt. Reservationen von Logen, Beachplaces und Tischen gegen ein Entgelt bei Edi Baumann, 079 296 23 53, e.baumann@two-b.ch.

Türöffnung: Jeweils eine Stunde vor dem ersten Spiel bis 24 Uhr

Bildschirmdiagonale: 9-Meter-LED-Bildschirm

Bier: Feldschlösschen. Fr. 6.50 /4dl

Für Nicht-Biertrinker: Diverse Softdrinks, Swizzly, Wein, Prosecco, Longdrinks

Kulinarisches: Grosser Food Market mit Pizza, Pasta, Raclette, Fischknusperli, Pommes Frites, Burger, Grillspezialitäten, Salaten, Glaces und American Hot Dog.

Spezielles: Grosser Wettbewerb mit täglichen Preisen und ein Auto als Hauptpreis. Die Hymne wird bei den Schweizer Spielen gegen Brasilien und live gesungen. www.zeughausbar.ch

Pfäffikon: Chesselhuus Adresse: Tumbelenstrasse 6, Pfäffikon

Wo: Eventsaal

Fassungsvermögen: 500

Eintritt: Gratis.

Türöffnung: Jeweils eine Stunde vor dem ersten Spiel

Bildschirmdiagonale: 12-Meter-Grossleinwand

Bier: Appenzeller Quöllfrisch: Fr. 5/3,3dl

Für Nicht-Biertrinker: Diverse Softdrinks, Kaffee, Tee, Wein, Prosecco, Wodka mit Zusatz, Caipirinha

Kulinarisches: WM-Burger, Bratwurst, Weisswürste, Pommes Frites.

Spezielles: Täglicher Wettbewerb. WM-Bar. www.chesselhuus.ch

Pfäffikon: Nova Stube Adresse: Spitalstrasse 1, Pfäffikon

Wo: Theatersaal

Fassungsvermögen: 200

Eintritt: Gratis. Vier Tische mit Zapfanlagen können unter hello@nova.theater reserviert werden.

Türöffnung: Die Öffnungszeiten können der Webseite entnommen werden.

Bildschirmdiagonale: 5-Meter-Bildschirm plus ein 65-Zoll-Fernseher

Bier: Turbinenbräu: Fr. 5/3dl, Sfr. 7/5dl. Dazu das Goal-Miner-Bier der Brauerei Sudwerk und weitere Bierspezialitäten

Für Nicht-Biertrinker: Nova-Sommerdrinks, Bio-Limonaden vom Bodensee, Süssgetränke aus der Manufaktur Goba

Kulinarisches: Spezialitäten zum selber grillieren werden an den Wochenenden verkauft (Grill steht bereit). Dazu gibt es passend zu den Spielen Ergänzungen wie Paella oder Mezze.

Spezielles: Die Spiele werden mit kulturellen Darbietungen wie Live-Bands, DJs oder Musicboxes verbunden. Es gibt Lounges, Stehtische und weitere Sitzgelegenheiten im Theater-Ambiente. www.nova.theater

Grüningen: Adlerschüür Adresse: Binzikerstrasse 80, Grüningen

Wo: Scheune

Fassungsvermögen: 400

Eintritt: Gratis

Türöffnung: Montag bis Freitag ab 17 Uhr, Wochenende ab 14 Uhr

Bildschirmdiagonale: 2,8-Meter-Leinwand, plus vier 62-Zoll-Fernseher

Bier: Eichhof: Fr. 5/4dl

Für Nicht-Biertrinker: Diverse Softdrinks, Moscow Mule, Hugo, weitere Longdrinks, Mischgetränke, Grüninger Wein

Kulinarisches: Schaschlik, Bratwurst, Cervelats, Schnitzelbrot, Pommes Frites. Zu den Schweizer Spielen wird Fondue (gegen Brasilien), Bratwurst mit Rösti (gegen Serbien) und Ghackets mit Hörnli (gegen Costa Rica) serviert.

Spezielles: Folklore-Einlagen zu den Schweizer Spielen. Am Abend vor dem Final gibt es die Nastrovje-Night mit DJ. Am Finaltag findet eine Tombola mit 200 Preisen statt. Informationen sind nur via Facebook erhältlich unter «Adlerschüür Public Viewing Grüningen».