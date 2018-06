Die Würfel sind gefallen. Die OVS-Filialen im Wetziker Oberlandmärt, in der Hinwiler Wässeri und im Effretiker Effimärt werden ihren Liquidationsverkauf demnächst starten. Betroffen sind insgesamt 17 Mitarbeiter. Das und mehr ist Thema im «Wucheblick», dem Video-Format auf Züriost.

Unser Redaktor Marco Huber zeigt ausserdem Ausschnitte von den Schweizer Trampolin-Meisterschaften in Volketswil. Und Fernsehlegende Beni Thurnheer verrät, warum die Schweizer Fussballnati an der WM in Russland selbstbewusst auftreten muss.