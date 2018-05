Damit verpasste der SIHF-Auswahl die Revanche für die 1:5-Niederlage im WM-Final 2013. Damals waren die Schweizer nach dem Einzug ins Endspiel euphorisiert gewesen. Diesmal freuten sie sich nach dem Halbfinal-Coup gegen Kanada (3:2) zwar ebenfalls, es war jedoch zu spüren, dass sie mehr wollen.

Die «hundertprozentige» Chance

Und genau dank dieser Mentalität forderten sie den favorisierten Schweden alles ab. Umso bitterer war es, dass sie im Penaltyschiessen, das immer auch eine Lotterie ist, den Kürzeren zogen. In der 76. Minute war Kevin Fiala aus bester Position am schwedischen Goalie Anders Nilsson gescheitert und vergab damit den totalen Triumph. Es war eine so genannte «hundertprozentige» Chance.

Im Shootout traf von den Schweizern einzig Sven Andrighetto, bei den Schweden reüssierten Oliver Ekman-Larsson und Filip Forsberg. Der zweite Titelgewinn der Skandinavier in Folge im Penaltyschiessen und der elfte insgesamt ging allerdings in Ordnung. Die mit 13 WM-Neulingen und nur drei Spielern aus dem letztjährigen WM-Team angetretenen Nordländer gewannen an diesem Turnier nicht nur sämtliche zehn Partien, sie waren auch im Final die aktivere Mannschaft, was das Schussverhältnis von 37:27 unterstreicht. Ausserdem hatten sie Pech, dass Adam Larsson eine Sekunde vor Ablauf der Verlängerung am Pfosten scheiterte.

«Es tut weh»

Roman Josi (Verteidiger): «Es ist extrem bitter. Wir zeigten wieder ein tolles Spiel, Leo (Leonardo Genoni - Red.) hat wieder grossartig gehalten. Schweden war zwar etwas mehr im Scheibenbesitz, aber wir können uns nichts vorwerfen. Es wird länger dauern als 2013, bis wir diese Niederlage verdaut haben. Man weiss nie, wann man es wieder so weit schafft.»

Timo Meier (Stürmer): «Es tut weh, aber ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft. Im Grossen und Ganzen gelang uns hier eine super Leistung an diesem Turnier. Wir haben alles in die Waagschale geworfen. Wir werden weiter kämpfen, uns weiter verbessern und uns die Goldmedaille an der nächsten WM wieder zum Ziel setzen. Wir werden zurückkehren und stärker sein, denn wir wollen diese Goldmedaille.»

Tristan Scherwey (Stürmer): «Es ist wirklich schwierig zu akzeptieren. Aber so ist der Sport. Es war aussergewöhnlich, so etwas zu erleben. Als Kind träumst du davon, einmal in einem WM-Final zu spielen. Und wenn du es erreicht hast, willst du es noch einmal schaffen. Jetzt erst recht nach einem solchen Finalspiel.» (sda)