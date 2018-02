Für die Fans der Lakers war vor dem Spiel sowieso schon klar, wer am Ende den Pokal in die Höhe stemmen würde. Dass die unterklassigen Lakers den Rekordmeister aus Davos gleich so dominieren würden, hätten sich aber auch die grössten Optimisten wohl nicht erträumt.

Im Stadion trieben die Rappi-Fans ihre Mannschaft von Beginn weg lautstark an und sorgten für eine grossartige Stimmung. Zwar erhielt die Party einen kurzzeitigen Dämpfer durch den Davoser Ausgleich Mitte des ersten Drittels, doch spätestens nach dem Dreierpack der Lakers zwischen der 25. und 29. Minute gab es kein Halten mehr.

Am Ende siegten die SCRJ Lakers gleich mit 7:2 und holten den Cupsieg zum ersten Mal in die Rosenstadt. Der Bubiker Stürmer Cédric Hüsler zeigte sich nach dem Spiel überglücklich. Er hob die starke Teamleistung hervor und war «einfach unglaublich happy» über den Sieg.

Den Cupsieg dürfen Spieler und Fans nun so richtig feiern: Die Stadt hat eine Freinacht angekündigt. Es dürfte also eine lange Nacht werden in Rapperswil.

Alle Stimmen und Eindrücke vom Cupfinal sehen Sie im Video.

(Video: Chiara Coniglio & Lennart Langer)