Diese Meldung lieferte reichlich Diskussionsstoff: Der Hamburger Arzt Arne Elsen tritt ab Freitag im Chesselhuus auf. Die Einladung stammt von einer freikirchlichen Organisation. In Deutschland ist er als «Heiler von Homosexuellen» bekannt.

Seit Montag ist Yvonne Bürgin (CVP) die höchste Zürcherin. An der Wahlfeier in Rüti wurde sie von der Bevölkerung und der Politprominenz in Empfang genommen. Es war ein Fest, das sie sich nicht mal im Traum habe vorstellen können.

Und der 26. Love Ride am Flugplatz Dübendorf zog über 10’000 Besucher an. Das alles ist Thema im «Wucheblick», dem Video-Format auf Züriost. Unsere Redaktorin Deborah von Wartburg präsentiert die unterhaltsamen Geschichten der vergangenen Woche und zeigt einen Archivbeitrag vom Wetziker Pubfestival zum Schmunzeln.