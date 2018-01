Alice Schaufelberg-Hunziker mit Jahrgang 1908 lebt erst seit Kurzem in Winterthur. Weil das Altersheim Grünhalde in Zürich-Seebach renoviert wird, musste sie im hohen Alter noch einmal umziehen. In Winterthur feiert sie heute Donnerstag, 11. Januar 2018, denn auch ihren Geburtstag – «in kleinem Rahmen mit ihren nächsten Angehörigen», wie Iris Ritte, Geschäftsführerin des Altersheims Grünhalde, gegenüber der Nachrichtenagentur sda sagte.

Alice Schaufelberger sei auch jetzt noch teilweise mobil und geistig wach – auch wenn sie gelegentlich das Eine oder Andere vergesse.

Stadtpräsident gratulierte

Gratulationen gab es zudem von offizieller Seite: Der Winterthurer Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) gratulierte ihr im Namen der Stadt mit einem Blumenstrauss und einer Karte.

Ob Alice Schaufelberger die älteste Frau oder gar Person der Schweiz ist, können aber weder das Altersheim noch das Bundesamt für Statistik (BFS) bestätigen. Die aktuellsten Zahlen des BFS stammen aus dem Jahr 2016, wie es auf Anfrage hiess.