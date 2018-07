2500 Computer will sich die Stadt neu kaufen. Dieses Vorhaben führte zu unzufriedenen Gesichtern und landete vor dem Verwaltungsgericht. (Symbolfoto: Keystone)

Konkret geht es im Auftrag um die gestaffelte Lieferung von rund 2500 Computern inklusive Zubehör für die Stadt über eine Laufzeit von vier bis maximal sechs Jahren. Insgesamt gingen drei gültige Angebote ein und Winterthur entschied sich Ende November 2017 für einen der Anbieter.

Ein unterlegener Konkurrent, der mit rund 1,29 Millionen Franken etwa 100'000 Franken günstiger offerierte als die ausgewählte Firma, wehrte sich erfolgreich gegen diesen Entscheid: Das Zürcher Verwaltungsgericht hob den Vergabeentscheid auf und wies die Stadt an, den Zuschlag an die ursprünglich nicht berücksichtigte Firma zu erteilen. Dies geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Urteil hervor, das inzwischen rechtskräftig ist.

Falsche Tatsachen

Die Firma beanstandete, dass die Stadt von falschen Tatsachen ausgegangen sei und bei den einzelnen Zuschlagskriterien teilweise nicht alle wesentlichen Aspekte bewertet habe. Entsprechend wurde ihr Angebot zu tief bewertet – speziell bezüglich der Referenzen.

Dies bestätigte das Gericht und bewertete die Referenzen der drei Anbieter neu – mit Folgen: Während die bisher unterlegene Beschwerdeführerin an Punkten zulegen konnte, verlor die von der Stadt ausgewählte Firma an Boden und es kam zu einer Verschiebung in der Rangliste. Neu liegt die Beschwerdeführerin auf Platz eins.

Gerichtskosten und Parteientschädigung

«Somit ist die Beschwerde gutzuheissen», urteilte das Gericht. Ausserdem muss die Stadt neben den Gerichtskosten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von 4000 Franken bezahlen. (sda)