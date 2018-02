Im vergangenen Jahr unterstützten das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) und die Eidgenössische Migrationskommission (EMK) Projekte der nachhaltigen Ernährung. In diesem Jahr geht es um kantonale und kommunale Initiativen, welche dazu beitragen, die Agenda 2030 lokal umzusetzen.

Dazu wählten die ARE und das EMK 18 Projekte aus rund 60 eingegangenen Dossiers aus, wie das ARE am Donnerstag mitteilte. Gefördert werden Vorhaben der Kantone Aargau, Basel-Stadt, Genf und St. Gallen sowie der Gemeinden Binningen, Glarus Nord, Ittigen, Lausanne, Lugano, Montreuz, Nyon, Thalwil, Val-de-Ruz, Winterthur, Wittenbach, Yverdon-le-Bains und Zürich.

Über 70 lokale Organisationen unterstützen

Ein Fokus liege auf dem Einbezug aller gesellschaftlichen Akteure. Denn nachhaltige Entwicklung könne nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn sich alle einbrächten. Wittenbach SG führt zum Beispiel eine Umfrage über den Zufriedenheitsgrad ihrer Einwohner durch. Eine Reflexionsgruppe soll dann öffentliche Anlässe organisieren, bei denen die Anwesenden Ideen zur Weiterentwicklung der Gemeinde einbringen könnten.

Winterthur will ein Netzwerk von über 70 lokalen Organisationen unterstützen, die ihre Aktivitäten auf die Ziele der Agenda 2030 ausrichten. Gefördert wird auch das gemeinsame Projekt Coord21 mehrerer Westschweizer Kantone und Gemeinden. Auch hier gehe es darum, die Agenda 2030 auf kommunaler und lokaler Ebene umzusetzen, hiess es.

Bekämpfung der Armut und Förderung der Bildung

Seit 2011 hat das ARE knapp 400 Projekte zu Themen wie öffentliche Beschaffung, sozialer Zusammenhalt, Bildung, Nachhaltigkeitsprozesse oder Projektbeurteilungen unterstützt. Das Programm fügt sich in die Strategie Nachhaltige Entwicklung des Bundesrates 2016 bis 2019 ein.

Zu den 17 Zielen der Agenda 2030 gehören unter anderem die Bekämpfung der Armut und des Hungers, die Verfügbarkeit von Wasser und sanitärer Versorgung, hochwertige Bildung, der Zugang zu bezahlbarer und saubere Energie, dauerhaftes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit, eine nachhaltige Landwirtschaft, die Geschlechtergleichstellung, verantwortungsvoller Konsum und Produktion, die Bekämpfung des Klimawandels und inklusive, sichere und nachhaltige Städte und Siedlungen. (sda)